Próximo documental de Michael Moore será sobre Donald Trump

Además de manifestar públicamente su rechazo a la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, el director prepara una pieza audiovisual que llevará por nombre ‘Fahrenheit 11/9’.

“No importa lo que se revele, aún sigue en pie. Hechos, realidades y cerebros no han podido derrotarlo. Incluso cuando se hiere a sí mismo, se levanta a la mañana siguiente y sigue adelante y ‘tuiteando’. Todo eso se acaba con esta cinta”: Michael Moore

Estas son las palabras con las que Moore describe el material que prepara para cuestionar las decisiones y la elección de Trump como primer mandatario del país norteamericano.

El nombre del documental claramente hace referencia a su trabajo ‘Fahrenheit 9/11’, publicado en 2004, que se centró en el gobierno de George W. Bush y al ataque terrorista que sufrió Estados Unidos.

Lee también: ‘Raíz’, un documental que narra el paso de la ciudad al campo

En un artículo publicado en junio de 2016, Moore enumeraba las razones por las cuales Trump iba en un camino fijo a la Casa Blanca, publicación que luego de la elección fue catalogada como “profética” por los medios de comunicación, según resalta latercera.com

El ganador del Oscar por ‘Bowling for Columbine’ prepara además el show ‘The Terms of My Surrender’ que también se centra en la figura del Presidente y que será presentado en Broadway en el mes de julio.