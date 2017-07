Prepárense para la lluvia de estrellas de este fin de semana

La lluvia de meteoros Delta Acuáridas tendrá su mayor punto de actividad desde hoy y hasta el próximo domingo 30 de julio donde se podrán ver cerca de 20 meteoros por hora.

Las Delta Acuáridas son una mezcla de dos lluvias de estrellas: las Delta Acuáridas del Norte y las Delta Acuáridas del Sur. Se produce cuando un cometa pasa por el interior del Sistema Solar en donde la interacción con el viento solar hace que la superficie se active generando que los materiales y gases salgan hacia el espacio. Se forma así un anillo de partículas denominado enjambre de meteoros.

Aunque comenzó el pasado 20 de julio, el punto álgido de movimiento se tendrá este fin de semana. La mejor hora para visualizar la lluvia de estrellas será alrededor de las 2 am y antes del amanecer.

Se recomienda hacer el avistamiento en una zona alejada de la luz.

A time-lapse video of the Delta Aquarids Meteor Shower, taken Aug. 2, 2014.