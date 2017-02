Lo que pasa en los Premios Óscar 2017

La edición número 89 de los premios de la academia reúne a grandes actores en el Dolby Theatre de Los Ángeles. ‘La la land’ parte como la gran favorita al recibir 14 nominaciones, pero tiembla tras los resultados de ‘Moonlight’ en los Spirit de cine independiente al llevarse los trofeos a mejor película, mejor director y mejor guión.

La entrega de los premios contará con grandes nombres dentro de los presentadores entre los que se destacan Salma Hayek, Meryl Streep, Jennifer Aniston, Jason Bateman, Warren Beatty, Sofia Boutella, Matt Damon, Faye Dunaway, Michael J. Fox, Ryan Gosling, Taraji P. Henson, Dev Patel, Seth Rogen, Octavia Spencer y Vince Vaughn.

Una de las ausencias de la noche sin duda será la de Natalie Portman, quien por su avanzado estado de embarazo no podrá asistir.

Dentro de las polémicas con la que empiezan los premios tiene que ver con la ausencia de afroamericanos dentro de las nominaciones y de la comunidad latina.

“¿Por qué no hay tantos nominados latinos a los Oscar? Porque los estudios no están contando nuestras historias”, señaló la actriz mexicana Karla Souza a la agencia EFE sobre el tema.

Así comienzan los Premios Óscar:

Justin Timberlake juega con la cámara y produce tantos GIFS como puede.

“La gente tiene derecho a decir lo que quiere en este país, no a hacerlo pero sí decirlo”: Denzel Washington en la alfombra roja de los Premios Óscar.

Viggo Mortensen demostró ser un gran fan del San Lorenzo de Argentina al cargar en su bolsillo un escudo del equipo en su traje sobre la alfombra roja.

via GIPHY

8:34 pm La ceremonia abre con la presentación de Justin Timberlake y su canción ‘Can’t stop the feeling’. Un show del que había compartido ensayos en sus redes sociales y que hizo a todos levantarse a bailar junto a él.

8:37 pm Jimmy Kimmel comienza con los chistes en su papel como anfitrión de la ceremonia. Se burla del peso de Matt Damon pero alaba también a los nominados a mejor actor.

8:44 pm Meryl Streep es aplaudida por todos los asistentes por su trabajo en más de 50 películas.

via GIPHY

8:50 pm El primer premio premio de la noche se lo lleva Mahershala Ali a mejor actor de reparto por la película ‘Moonlight’.

8:56 pm ‘Suicide Squad’ se lleva el Óscar en la categoría mejor maquillaje. ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’ lo hace a mejor vestuario.