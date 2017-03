Poesía para la reconstrucción con Horacio Benavides

Nacido en el Cauca, Benavides es un referente de la poesía colombiana y un educador de los temas que afectan al país.

“Sus poemas se acercan al dolor y al desgarramiento que ha vivido este país de manera contenida y, con igual delicadeza, abordan el difícil y ajado tema del amor”, dice su perfil en el portal dedicado a la poesía otroparamo.com.

En #ElCrew hablamos con el escritor sobre la importancia de mantener vigente este género de la literatura y su aporte a la situación actual del país.

Ha escrito los libros ‘Orígenes’ (1979), ‘Las cosas perdidas’ (1986), ‘La aldea desvelada’ (1998), ‘Sin razón florecer’, con el que ganó el Concurso Nacional de Poesía del Instituto Distrital de Cultura y Turismo en 2001, entre otros.

Les dejamos uno de sus poemas:

—Y por qué salimos de noche?

—Porque no pudimos salir de día

—¿Y mi padre por qué no va con nosotros?

—Pasito hijo que nos descubrirán

—Estas piedras duelen, ¿por qué no me pusiste los zapatos?

—Por agarrarte a ti no cogí los zapatos

—¿Y para dónde vamos?

—Para algún lugar, hijo, para algún lugar vamos

(De Conversación a oscuras, 2014)