¿Podrá Lady Gaga hacer que se recupere el interés por el show musical del Super Bowl?

Es el evento más importante de Estados Unidos no solo para la National Football League (NFL) sino también para la industria publicitaria y de mercadotecnia. Una entrada no se consigue por menos de 1.500 dólares y mostrar una marca en pantalla durante 30 segundos cuesta 5 millones de los mismos. Antes, bandas universitarias eran las encargadas del show del intermedio, pero ante semejantes cifras, cómo no iba a intervenir la industria musical.

A finales de los ochenta, grandes nombres comenzaron a apoderarse de la tarima del evento. Michael Jackson, James Brown, Tony Bennett, Boyz II Men, Stevie Wonder o Phil Collins pasaron por el intermedio. Otros como U2 aprovecharon su presentación y la coyuntura para rendir homenaje a las víctimas del 9/11. Pero de un tiempo para acá, episodios como mostrar desnudos o el accidente entre Janet Jackson y Justin Timberlake, hacer pistola frente a las cámaras que le costó a Madonna una demanda por la actitud de M.I.A en su presentación o incluso confesiones de playback luego de ver desconectados los instrumentos de Red Hot Chili Peppers en 2014, han hecho que fans de la música le den la espalda a este momento.

“Ese espectáculo no es sobre música. Y yo realmente no puedo bailar ni nada por el estilo. Ellos fueron muy amables, me lo solicitaron, pero dije que no”, mencionó Adele cuando se conoció la noticia de que estaba en los planes para cantar en el evento de este año.

Ahora es el turno de Lady Gaga, quien de un tiempo para acá ha preferido cambiar los vestidos de carne y llegar a los eventos en huevos espaciales por duetos junto a Tony Bennett y presentaciones más sobrias. Sin embargo, para este acto dijo querer cantar en el techo NRG Stadium de Houston para ver si así logra llamar la atención.

Según cifras de eluniversal.com.mx, quienes se presentan en el ‘Supertazón’ aumentan sus ventas en un 35% luego del evento. Pero no está de más señalar que incluso el buen showbiz necesita de verdadero talento.

¿Qué opinan ustedes del show musical del Super Bowl?

Por Marcela Giraldo Luque