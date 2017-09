Planet On: cine que nos ayuda a entender lo que pasa con el medio ambiente

Más de 20 documentales, cerca de 10 invitados internacionales, 5 sedes y 38 proyecciones tendrá la tercera edición de Planet On que se realiza del 12 al 15 de septiembre.

La versión 2017 del festival trae a Bogotá las más reconocidas producciones audiovisuales sobre medio ambiente que tratan historias relacionadas a la sostenibilidad, moda, conservación, cambio climático, movilidad, polución e industria alimenticia.

El evento tendrá el estreno en Colombia de ‘La verdad incómoda 2’ (‘An Inconvenient Sequel: Truth To Power’), la segunda parte del documental de Al Gore sobre cambio climático; la proyección de ‘Plastic China’, nominado al Gran Premio del Jurado en Sundance de este año y presentará la pieza ‘Dear President Obama’, que habla sobre la exploración del petróleo y su falsa promesa de auge económico que fue dirigido por Jon Bowermaster y narrado por el actor Mark Ruffalo.

“La tercera edición de Planet On quiere que el cine sea una herramienta para la educación ambiental, para que las personas conozcan y entiendan las problemáticas que afectan el planeta como resultado de nuestras acciones. El género documental justamente busca poner en evidencia una situación real y nos invita a ser parte del cambio”, Norma Cuadros, directora de Planet On

Planet On 2017 – Trailer Del 12 al 15 de septiembre en Bogotá se realizará la tercera edición de la Muestra Internacional de Cine Ambiental Planet On. En esta versión las salas de Cine Colombia serán sede de las proyecciones.

Los invitados internacionales

En su programación académica Planet On 2017 contará con la participación del director y productor norteamericano Josh Fox​, conocido por el documental ‘Gasland’ con el que estuvo nominado a los Premios Óscar y con el que recibió el reconocimiento en la categoría a mejor director en los Premios Emmy. También estará en Bogotá el fotógrafo francés Yann Arthur-Bertrand​, el director y ganador del National Geographic Expeditions Council en seis ocasiones, Jon Bowermaster​, la investigadora y reportera, Christine Oberdoff, la documentalista británica, Emma Brennard​ y el cineasta canadiense Roger Williams, ​entre otros invitados que conversarán con los presentes sobre el presente y futuro climático del planeta.

Los títulos que estarán en Planet On 2017

> ‘Food Evolution’. Director: Scott Hamilton Kennedy. Año: 2016

> ‘Just Eat It’. Director: Grant Baldwin. Año: 2014

> ‘Chasing Coral’. Director: Jeff Orlowski. Año: 2017

> ‘Dear President Obama’. Director: Jon Bowermaster. Año: 2016

> ‘After The Spill’. Director: Jon Bowermaster. Año: 2015

> ‘Bikes vs. Cars’. Directora: Glynnis Ritter. Año: 2015

> ‘Freightened: The Real Price of Shipping’. Director: Denis Delestrac. Año: 2016

> ‘River Blue’. Director: Roger Williams. Año: 2017

> ‘The True Cost’. Director: Andrew Morgan. Año: 2015

> ‘How To Let Go Of The World’. Director: Josh Fox. Año: 2016

> ‘The Age Of Consequences’. Director: Jared P. Scott. Año: 2016

> ‘An Inconvenient Sequel: Truth To The Power’. Directores: Bonnie Cohen, Jon Shenk. Año: 2017

> ‘Colombia: Bandera Blanca para la madre Tierra’. Directora: Christine Oberdoff. Año: 2017

> ‘Human’. Director: Yann Arthur-Bertrand. Año: 2015

> ‘Planet Earth 2’. Director: Fredi Devas. Año: 2016

> ‘Plastic China’. Director: Jiuliang Wang. Año: 2016

> ‘A Plastic Ocean’. Director: Craig Leeson. Año: 2016

> ‘Terra’. Director: Yann Arthur-Bertrand. Año: 2015

> ‘Born in China’. Director: Chuan Lu. Año: 2016

> ‘Planet Ocean’. Director: Yann Arthur-Bertrand. Año: 2012

Pueden consultar la programación y demás detalles del evento en la página www.planeton.co