Phil Manzanera: un músico de aquí y de allá

Magnífico con sus manos: así suelen describir a este guitarrista y productor británico que se dio a conocer en la agrupación Roxy Music.

Nació en una familia de padre británico y mamá colombiana en plena explosión musical y evolutiva que el Reino Unido vivió desde los años 60. A los 6 empezó a practicar con una guitarra y lo hizo con una de origen español que marcaría el estilo versátil que se le ha visto a lo largo de su carrera.

Si algo le aprendió a Eric Clapton, Jeff Beck o Jimmy Page –algunas de sus referencias en la guitarra- es que nunca hay que dejar de tocar y la mejor manera es haciéndolo en vivo, por eso el número de publicaciones como integrante de bandas, solista y shows de conciertos supera los 25 títulos solo como intérprete; como productor suma otra veintena más.

“A la gente le gusta escuchar a los artistas originales tocando las canciones… No hay nada como lo real”: Phil Manzanera

De roadie a guitarrista. La oportunidad de reemplazar a Dave O’List en Roxy Music en 1972 marcaría uno de los momentos determinantes para la banda y la carrera musical de Manzanera. Con ellos parte de su sello se vio en discos como ‘Stranded’, ‘Country Life’ y ‘Siren’.

Sin embargo, su creatividad musical lo llevó a realizar varios proyectos solistas en simultáneo como ‘801’ en la que formó buenos ensambles que también marcarían otro de sus fuertes en su vida musical.

En un chat con los usuarios de elmundo.es en 2007, le preguntaron a Manzanera qué canción viene primero a su mente al repasar su carrera como compositor, guitarrista o productor.

La respuesta:

“’Amazona’, del tercer disco de Roxy Music porque tiene un sonido de guitarra que me encanta y nunca he podido repetirlo”.

From the third Roxy Music Album, Stranded