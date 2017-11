Personajes y tradiciones musicales en el Festival In-Edit Colombia 2017

Porque la música también se cuenta a través de historias audiovisuales, la cuarta edición del festival de documentales In-Edit Colombia trae títulos sobre leyendas y géneros musicales.

Con sala llena se estrenó la versión número 4 del Festival In-Edit en Colombia. Una fuerte presencia de contenido británico, una selección nacional que habla de grandes leyendas y momentos importantes para la música tradicional y otras experiencias en donde el ejercicio de composición y la creación de nuevos sonidos ha servido de exorcismo para algunos músicos, son algunas de las temáticas que se pueden ver en las opciones de la programación.

El festival abrió con la proyección de ‘Two Sevens Clash’ (Dread Meets Punk Rockers), una pieza en donde la narración se mezcla con las imágenes de la cámara de Don Letts quien retrata cómo se dio la unión del punk y el reggae en la década del 70 en plena tensión social en el Reino Unido.

La unión del cine y la música en la pantalla a través de 15 piezas audiovisuales, la presencia del cantautor británico Sivu y un conversatorio con el director de ‘Omega’, José Sánchez-Montes, es lo que se podrá encontrar en la edición 2017 de In-Edit.

Algunos títulos recomendados:

> ‘Busca por dentro’

César Galviz, Marino Aguado (Colombia) 90 minutos

Cine Tonalá – Sábado 11 de noviembre 7:00 pm

Un tributo al compositor Jairo Varela en una historia contada a través de sus amigos, colegas y familiares.

Busca Por Dentro Trailer By Marino Aguado Varela-César Gálviz Molina BUSCA POR DENTRO is the history of Jairo Varela Martínez, the man who portrayed musically a region, who invented asalsa sound for Colombia and became a world artist. A story told by his friends, his colleagues and his family.

>‘Residente’

René Pérez Joglar – (Armenia, Burkina Faso, China, Georgia, Mongolia, Niger, Russian Federation, United States) 90 minutos

Cine Tonalá – Domingo 12 de noviembre 5:00pm

Luego de Calle 13, el rapero puertorriqueño Residente recorre durante dos años las regiones del mundo en las que menos imaginaba poder rastrear sus genes. Sus experiencias en Tuva, China, el Cáucaso, Burkina Faso o Ghana conforman su nueva encarnación musical y un “gran mapa en el que todos somos pequeños”.

Residente – Residente (Trailer) Residente – “Residente” (Trailer) Residente’s album is available on these digital platforms: iTunes: http://smarturl.it/Residente Spotify: http://smarturl.it/ResidenteSp Google Play: http://smarturl.it/ResidenteGP Amazon: http://smarturl.it/ResidenteAm Connect with Residente! Official Site: http://residente.com Facebook: http://www.facebook.com/residente Twitter: http://twitter.com/Residente Instagram: http://www.instagram.com/residente Official trailer video by Residente. (C) 2017 Sony Music Entertainment US Latin LLC

>‘The Man from Mo’Wax’

Matthew Jones – (Reino Unido) – 90 minutos

Armando Music Hall – Sábado 11 de noviembre 7:00pm

Cine Tonalá – Domingo 12 de noviembre 8:00pm

La carrera de James Lavelle no era la de una persona corriente a los 21 años. DJ prodigio, parte de UNKLE junto a DJ Shadow y contratos millonarios lo llevaron a replantearse todo. Una radiografía que responde a la pregunta ¿cómo perdurar?

The Man from Mo’Wax Trailer The story of one teenager’s ambition to passionately pursue creating quality music at any cost and the friendships, fall outs, successes and failures that come with it. Spanning three decades with exclusive access to personal home footage, we get the rare opportunity to watch a boy become a man in the world of music.

>‘El Palenque de San Basilio’

Erwin Göggel (Colombia) – 80 minutos

Un diagnóstico de la comunidad palenquera a través de sus manifestaciones culturales en este documental visual y sonoro elaborado a lo largo de 17 años.

Cine Tonalá – Sábado 11 de noviembre 5:00pm

Pueden consultar más información y la programación aquí.

Del Palenque de San Basilio Trailer del documental Del Palenque de San Basilio de Erwin Goggel

En Canal Trece #SomosMúsica por eso no se pierdan a partir del 19 de noviembre #EnLaTV, y durante cada domingo, un especial audiovisual sobre El Circo del Cónsul de Consulado Popular, Systema Solar, Superlitio y Ultrágeno.

Imagen de portada: Tomada de Telepacífico