Paint: una fábrica de obras de arte

A lo mejor ni Microsoft se imaginaba lo que desencadenaría su anuncio de que la aplicación no estaría más en Windows. Pues bien el público se manifestó. Y de qué manera.

Luego de anunciar que la próxima actualización de Windows 10 no incluiría a Paint en sus aplicaciones varios de sus usuarios saltaron en redes sociales y dieron a conocer los diferentes trabajos que habían logrado con la herramienta.

Si bien, la aplicación nació en 1985 para facilitar y entender el manejo del mouse, pronto se convirtió en uno de los recursos de artistas y diseñadores que la usaron para crear grandes obras de arte con ella.

Hal Lasko es una de las personas que más se ha hecho nombre con dibujos elaborados en Paint. Catalogado como ‘The Pixel Painter’, encontró en la aplicación su distracción para pasar la jubilación. Varios de los diseños que crea están disponibles para la venta vía online en su página de internet donde también se puede ver un documental sobre este momento de su vida.

