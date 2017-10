“Ya no solo es TV, ¡ahora tenemos OTT!” – Editorial de Toma el Control

Ahora tenemos el control más que nunca, no nos tenemos que regir por horarios de canales, días especiales o esperar una repetición.

Vemos lo que queremos, a la hora y el lugar que queremos y desde donde nos dé la gana.

La forma en la que se consumen los contenidos audiovisuales no ha cambiado, solo se ha expandido en un abanico de posibilidades que ha permitido transformar espacios que antes eran solo pensados para televisión, en otro formatos.Una serie web, canales en diferentes plataformas y cápsulas en las redes sociales son solo algunas de esas nuevas opciones que tenemos para acceder a una diversidad enorme de contenidos.

La televisión no se ha acabado y probablemente no se acabe nunca. Sin embargo, fue solo una ventana que se abrió para hacer un salto a la convergencia que hoy nos permite tener esas nuevas formas de acceder, de consumir.

Lee también “¿Qué momento histórico no deberíamos olvidar jamas?” – Editorial de Toma el Control

¿Quién negaría la revolución que representó Netflix? ¿Quién no ha consultado cientos de veces videos en YouTube?

Es una verdadera maravilla poder sentarse un par de horas a ver la serie que nos gusta sin interrupciones, que nos den sugerencias de acuerdo a lo que consultamos.

Mi profesión implica estar corriendo, debo estar enterada de todo lo que pase, ser periodista muchas veces significa no tener tiempo. Adaptarnos a nuevas alternativas nos enriquece por eso debemos aprovecharlas todas.

En este capítulo aprendí que muchas de las cosas que consulto hacen parte de la OTT.

Toma El Control Cap 029 Ahora la televisión se consume de diferentes formas, donde al parecer, las audiencias ya no quieren tener horarios; son ellos los que deciden a qué hora ver y qué ver. Miraremos el comportamiento de las nuevas audiencias frente a este fenómeno.

Quise aparentar tener el conocimiento necesario para simular que tenía súper claro lo de la tal OTT pero la risa no me dio tregua así que entre nuestras invitadas y con el apoyo de Cristian, nuestro representante de la comunidad con discapacidad auditiva? Lo entendí todo. Es increíble que no sepas sobre algo que usas a diario.

Para que la risa no los delate, les cuento que OTT es una sigla que viene del inglés: Over The Top y que se dan a través de internet por lo que no necesitan jugosas inversiones ni estructuras elaboradas, tampoco tienen marco regulatorio de operadores. Creo que con la explicación previa deben pensar: sí, los uso muy frecuentemente.

La forma de consumir cambio y es algo de lo que debemos sacar partido, no nos limitamos a un canal o dos tenemos millones de posibilidades al alcance de nuestra mano, y esto de forma literal.

Como todo lo que está fuera del marco, es importante saber qué tipo de OTT consultan porque el hecho de que no tengan una regulación legal, no implica que aceptemos cualquier contenido.

Es nuestro rol y papel fundamental asumir una actitud crítica y constructiva que sepa diferenciar la basura que cuelgan de lo que realmente tiene contenido de calidad y que por eso se destaque, seamos exigentes con nosotros mismos y vayamos por más.

Ustedes también tienen en sus manos la creación de contenido audiovisual. Esto debe ir en la misma línea de nuestro consumo: ser responsables.

¿Qué tipo de nuevos canales utilizan para acceder a todo este nuevo mundo?

Espero sus respuestas o consultas en defensor@canaltrece.com.co en ustedes tiene el control para hacer de nuestro espacio, hecho por y para ustedes, el mejor.

Úsenlo, aprovéchenlo y EXIJAN