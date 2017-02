‘Orange is the new black’ da un adelanto de la quinta temporada

El 9 de junio llegará a Netflix la temporada número cinco de una de las series más aclamadas de la plataforma.

Se conoció un pequeño avance de lo que traerá la nueva temporada de ‘Orange is the new black’ en el que aparecen los rostros de varios personajes y termina con la misma escena con la que culminó la cuarta entrega: con Daya (Dascha Polanco) apuntando con una pistola a un policía.

“Nada será como antes”, dice el mensaje de la promoción del adelanto en el que se muestra a Piper, Alex, Nicky, Flaca, Taystee, Lorna, Cindy, Maria, Red y Gloria impactadas por la muerte de Poussey.

La quinta temporada de la serie tendrá 13 capítulos que se lanzarán en un periodo de tres días.



