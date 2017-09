“One More Light”, nuevo video de Linkin Park dedicado a Chester Bennington

“One More Light”, hace parte del álbum más reciente, y con el mismo nombre, de Linkin Park.

El video es una dedicación a Chester Bennington, su vocalista que murió el pasado 20 de julio. En este video hay mucho material del cantante en diversos momentos de la carrera de la banda, conciertos y escenas de giras. Dirigido por Joe Hahn, DJ de la banda, este trabajo vino con el anuncio de un concierto en Los Angeles, también a manera de homenaje.

“One More Light” music video directed by Joe Hahn & Mark Fiore. “It has been incredibly emotional to work on this, and especially to watch it. I feel that by doing it, we not only faced some of our biggest fears, but it enabled us to use our talents to bring some light to people that need it.