‘One More Light Live’, el disco de Linkin Park dedicado a Chester Bennington

El próximo 15 de diciembre la banda lanzará al mercado un disco de 16 canciones que fueron grabadas durante el último tour en el que participó Bennington.

Ni los fans, ni ellos mismos terminan de reponerse tras la repentina muerte de Chester Bennington el pasado 20 de julio. A través de un sentido comunicado que publicaron en sus redes sociales y página web, Joe, Dave, Rob, Mike y Brad anunciaron que el próximo disco de Linkin Park estará dedicado a su “hermano Chester”.

La banda cuenta que una vez terminaron de grabar ‘One More Light’ bromearon con él sobre el nivel que había puesto en su interpretación y que iba a ser difícil superarlo en los shows en vivo. Sin embargo, lo hizo. Y de qué manera.

“We dedicate this live album to our brother Chester who poured his heart and soul into One More Light. We hope this live album gives our fans a glimpse into how magical these shows were for the six of us.” – LP ‘One More Light Live’ available everywhere December 15th.