Once aplicaciones para pasar un buen viaje

No se trata de Airbnb aunque es una aplicación muy práctica. Acá les enseñamos once apps distintas que deben tener en sus móviles si piensan viajar. Disponibles para IOS y Android.

FlightAware

En vez de descargar las mil aplicaciones de los aeropuertos o aerolíneas, con esta app podrán hacer el seguimiento de sus vuelos en tiempo real, recibir notificaciones y conocer los retrasos.

Kindle

Cuando viajamos una de las cosas que incluimos en nuestra maleta son los libros, sin embargo, esto nos quita espacio y nos suma peso en el aeropuerto. Está demostrado que usar Kindle cuando viajamos es mucho más práctico, tanto así que ni siquiera necesitamos la Kindle, con solo el móvil podemos ingresar a la app.

SAS Survival Guide

Es una app ideada por un antiguo soldado del Ejército Británico que contiene distintos consejos de supervivencia, por ejemplo, cómo hacer fuego o entender cómo funciona el código morse. No está demás llevarla en nuestro móvil.

Google Translate

El no conocer varios idiomas ya no será una excusa para no viajar a otros países, pues con esta app podemos traducir cualquier lengua en tiempo real y sin conexión a wifi. Solo tienen que enfocar el texto que necesitan traducir con la cámara del celular y listo.

AroundMe

¡Adiós a los mapas físicos! con AroundMe podemos conocer en tiempo real nuestra posición y tener a la mano una lista de lugares necesarios como bancos, bares, gasolineras, centros médicos, restaurantes o paraderos de transporte público.

Wiffinity

Por más que nuestro plan sea desconectarnos del mundo, siempre vamos a necesitar así sea un por minuto una conexión wifi sin importar el lugar en donde nos encontremos, esta app siempre nos mantendrá en línea gracias a la lista de redes wifi y contraseñas que los usuarios actualizan.

TripIt

¿Tienen un viaje preparado pero deben tomar varios vuelos, además de reservar distintos hoteles? pues Triplt es la mejor opción, después de que le demos acceso a nuestra bandeja de entrada del correo, se encargará de crear un itinerario para nosotros con mapas incluido. Es muy sencilla de manejar.

Yuggler

Para quienes viajan con niños, Yuggler les entrega una lista de lugares interesantes que estén cerca. Les enseña fotos, consejos, edad apropiada para cada lugar y los organiza por preferencias. (Se está trabajando la versión en Android).

Prey Anti Theft

En ocasiones cuando tenemos largos viajes, tendemos a perder nuestros objetos personales en especial nuestro celular, Prey Anti Theft nos ayuda a localizar el teléfono, a activar una alarma o bloquearlo. Muy útil y fácil de manejar.

CityMapper

Combina todos los medios de transporte disponibles en 36 ciudades distintas para darnos las mejores opciones de desplazamiento Es sencilla de usar y muy efectiva.

First aid

Con esta app podríamos auxiliar a alguien en caso de una emergencia. Claramente no somos médicos, pero puede ser de gran ayuda mientras llega la asistencia médica.

¿Qué otras apps conocen que nos puedan servir para tener un buen viaje?