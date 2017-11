Oliver Atom y Súper Campeones estrenan juego para móviles

Los fanáticos de Súper Campeones podrán disfrutar en diciembre de la versión de la serie japonesa en un juego para móviles. El juego llegará bajo el nombre de “Captain Tsubasa: Dream Team” y estará disponible para Android e iOS.

The Spanish opening video for the mobile game, Captain Tsubasa: Dream Team!

Los fanáticos del fútbol tendrán la posibilidad de construir su equipo de lujo con figuras como Tsubasa (Oliver Atom), Taro Misaki (Tom Misaki) y Kojiro Hyuga (Steve Hyuga). Las jugabas serán fieles al estilo de la serie con sus técnicas especiales y lo demás.

La versión japonesa de este juego ya acumula 4 millones de descargas desde su lanzamiento a mediados de este año. La nueva, contará con seis idiomas disponibles, entre ellos el español, y será lanzada en el mes de diciembre.

Enfrentarse en línea contra jugadores del todo el mundo es uno de los atractivos del juego. Y para los nostálgicos de la historia de Súper Campeones, el juego contará con un modo historia para revivir esos partidos ante rivales memorables de Francia, Alemania o el mismo Japón.

Yoichi Takahashi, creador de la serie Captain Tsubasa, compartió sus impresiones sobre el juego en un pequeño video:

Para recibir el juego se puede esperar a diciembre con un preregistro que se puede hacer en las cuentas de Twitter y Facebook del juego.

