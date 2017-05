Nuevos videos de Linkin Park, Ed Sheeran y David Guetta

Linkin Park, Ed Sheeran y David Guetta presentaron sus nuevos videos.

En el caso de Linkin Park, el video es de su canción “Good Goodbye”, canción de su nuevo disco “One More Light”, que saldrá al mercado el próximo 19 de mayo 2017.

Un videoclip que cuenta con la participación de la estrella del Rap & Hip-Hop Pusha T, a la sensación británica Stormzy y a la leyenda de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar.

Fue dirigido por Isaac Rentz.

Good Goodbye (Official Video). Directed by Isaac Rentz. The new album ‘One More Light’ out May 19. Pre-order vinyl and album bundles at http://linkinpark.com Download/Stream “Good Goodbye” (feat. Pusha T and Stormzy) – http://lprk.co/onemorelight