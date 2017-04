Nuevos videos de aquí y de allá para ver

Cassius, La Chiva Gantiva, Naty Botero junto a Pernett, Paramore y Profetas, son algunos de los artistas que están estrenando videoclips. Opciones para todos los gustos.

Cassius – ‘Go Up’

Pharrell Williams y Cat Power colaboran en esta canción del dúo francés que se presentó como el primer sencillo de su próximo álbum ‘Ibifornia’ que saldrá en su totalidad en el mes de agosto. El clip estuvo dirigido por Alexandre Courtes.

