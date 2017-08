El nuevo sonido de Mitú en ‘Cosmus’

Luego de conocer sus sencillos ‘Fiebre’, ‘Melgar’ y ‘Coctel’ la dupla conformada por Julián Salazar y Franklin Tejedor presenta su disco ‘Cosmus’.

Siguiendo su estilo de techno selvático que lleva a un viaje por sonoridades distintas y esta vez tomándose el tiempo necesario para hacerlo, Mitú presenta su cuarto LP como antesala a una gran gira que tendrán en lo que resta del año 2017.

‘Potro’ (2012), ‘Balnear’ (2014) y ‘Siempre’ (2015) ya habían mostrado un poco de la versatilidad de este dúo que mezcla sintetizadores con percusión electrónica y sonidos colombianos pero que presenta en ‘Cosmus’ una evolución y variedad sonora que puede pasar de una canción para escuchar en la tranquilidad de una sala de la casa como ‘Siempre’ o ‘Coctel’ a pasar a una fiesta con toques de drum and bass en ‘Pyra’.

Cosmus, an album by Mitú on Spotify