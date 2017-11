“Nuestra bandera es contra el odio”: el potente mensaje de Bomba Estéreo

Con un texto que busca bajarle el tono a las críticas que la banda recibió por su participación en la canción ‘Despacito’ en la pasada entrega de los Latin Grammy, Bomba Estéreo invita a recordar la intención de su canción ‘Soy yo’.

“Shows malos hay como buenos, y a unos les gustan ciertas cosas y a otros otras. Somos humanos, no robots”. Estas son algunas de las palabras que Bomba Estéreo compartió luego de los comentarios sobre su presentación en los Grammy Latinos 2017.

En la publicación la banda explica que accedieron a la invitación de Luis Fonsi luego de enterarse que ‘Despacito’ estuvo inspirada en la cumbia y que lo que se buscaba con el show era darle una sonoridad distinta al reguetón durante los premios.

-> Lee también: ‘Química’, el nuevo video de Bomba Estéreo

Bomba agradeció a sus fans y a Fonsi por el apoyo y la invitación y recordó la intención de su música, que está expuesta en el video de ‘Soy yo’.

Aquí está el video por si no lo han visto:

