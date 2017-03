Nostalgia en una foto con el reencuentro de ‘El príncipe del rap’

En 1996 dejó de estar al aire pero la serie dejó buenas amistades. Al menos así lo demuestra una imagen compartida por ‘Carlton’ sobre el reencuentro de algunos de los actores de ‘El príncipe del rap’.

El primo de Will Smith en la producción, el actor Alfonso Ribeiro, compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparecen Tatyana Maria Ali (Ashley Banks), Ribeiro, Karyn Parsons (Hilary Banks), Will Smith (Will), Daphne Maxwelll Reis (segunda actriz en hacer el papel de Vivian Banks) y Joseph Marcell (Geoffrey Butler).

“Siempre es increíble pasar una tarde con mi familia de ‘El príncipe de Bel Air’. Deseando que James Avery estuviera todavía con nosotros para completar esto”, dice el texto que acompaña la foto.

La serie estuvo seis temporadas al aire y se convirtió en la plataforma para muchos de los actores que intervinieron en ella como el caso de Will Smith.