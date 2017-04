Nostalgia por la televisión noventera

Ayer supimos que volvían los Tamagotchi. Hace una semana, la noticia de que IT, el payaso que tanto aterrorizó a muchos en la infancia, regresa. Y asimismo sucede con las nuevas películas de Jumanji y Guardianes de la Bahía, o como con los recientes estrenos de los Power Rangers o Ghost in the Shell.

Es innegable la influencia de los noventas en nuestra actualidad. Y, con esta idea en la cabeza, queremos recordar las series de esa época, de ese momento en que, al llegar del colegio, se prendía el televisor a tiempo para cantar “El cielo resplandece a mi alrededor (alrededor)…” y ver a Gokú en su nube voladora, esperando que algún día venciera a Freezer (siempre la devolvían antes de la pelea). También podíamos ver a Ranma ½ pelear con todos, para ser perseguido por Happosai, riéndonos de Genma convertido en panda.

También a los Caballeros del Zodiaco y su misión eterna de salvar a Saori, no tan eterna como la cancha en la que Oliver debía correr para anotar un gol en Súper Campeones.

Habían series de animales en trabajos extremos como los Swat Katz, La Tropa Rex, Street Sharks o las mismas Tortugas Ninjas.

Rematando con algo de hilaridad los fines de semana por parte de Animaniacs o Pinky y Cerebro.

Posiblemente, lo que más logramos recordar de esta gran época son las canciones de sus intros. Tal vez, al escucharlas, sus cerebros recuerden de inmediato las letras.

¿Recuerdan todas estas? ¿Cuál falta?