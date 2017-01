El Shrine Auditorium de Los Ángeles acogió la entrega número 23 de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos, una ceremonia que dejó como ganadoras a las películas ‘Fences’ y ‘Moonlight’ y a ‘Stranger Things’ y ‘Orange is the new black’ en el campo de las series televisivas.

En una premiación que estuvo cargada de mensajes políticos en contra de la política antimigratoria del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, actores, elencos y directores celebraron sus estatuillas y ratificaron la buena acogida de sus producciones.

Las actuaciones de Denzel Washington y Viola Davis en ‘Fences’ fueron valoradas por el sindicato dándolos como ganadores en sus categorías. La película, que aun no tiene fecha de estreno en Colombia, centra su historia en un padre afroamericano que busca sacar adelante a su familia por encima de los prejuicios raciales de los Estados Unidos de los años 50.

‘Moonlight’ que llega a las salas colombianas el 23 de febrero, trata la historia de un hombre afroamericano que crece en una zona conflictiva de Miami. Por su parte, ‘Hidden Figures’ y ‘Hacksaw Ridge’, otras de las premiadas en los SAG, se podrán ver en la cartelera nacional desde este jueves 2 de febrero.

Estos fueron los ganadores de los SAG en la categoría de cine:

Mejor actuación integral de elenco: ‘Hidden Figures’

Mejor actor: Denzel Washington, ‘Fences’

Mejor actriz: Emma Stone, ‘La La Land’

Mejor actriz de reparto: Viola Davis, ‘Fences’

Mejor actor de reparto: Mahershala Ali, ‘Moonlight’

Mejor actuación integral de elenco de dobles de cine: ‘Hacksaw Ridge’

Reconocimiento a la trayectoria: Lily Tomlin

Por el lado de las series, los ganadores de los SAG fueron:

Mejor actriz en una comedia: Julia Louis Dreyfus, ‘Veep’

Mejor actor en una comedia: William H. Macy, ‘Shameless’

Mejor actor en un drama: John Lithgow, ‘The Crown’

Mejor actriz en un drama: Claire Foy, ‘The Crown’

Mejor elenco en un drama: ‘Stranger Things’

Mejor elenco en una comedia: ‘Orange is the new black’

Mejor actriz en serie de edición limitada o película para TV: Sarah Paulson,’ The People v. O. J. Simpson: American Crime Story’

Mejor actor en serie de edición limitada o película para TV: Bryan Cranston, ‘All the way’

Mejor desempeño de dobles de acción en serie de comedia o drama: ‘Game of Thrones’

Mejor actuación integral de elenco en dobles de TV: ‘Game of Thrones’



