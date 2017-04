“Que no se acabe el romance entre la música y la televisión”: Adriana Álvarez, Defensora de la Audiencia

Adriana Álvarez, defensora de la audiencia de Canal Trece (#TomaElControl), nos habla hoy sobre la música en la televisión pública:

A principios de 1964 la relación entre la música y la televisión cambiaría para siempre.

Los Beatles, en ese momento casi desconocidos en Norteamérica, se presentaron en el show de Ed Sullivan enloqueciendo a toda una generación que hasta el momento solo había visto a sus ídolos en inertes portadas. 73 millones de televidentes fueron sacudidos al verlos y sentirlos prácticamente en sus casas.

Ese es tan solo uno de los hitos que marca la larga relación entre la música y la televisión, el despertar de la vista a algo que ya había deleitado nuestros oídos, fue el complemento perfecto.

Cuando apareció la televisión todo el mundo presagiaba el final de la radio, lo mismo que dijeron en su momento con el auge del internet y los medios impresos.

Muchas voces maravillosas, profundas, que dieron vida a la imaginación de héroes y tramas durante décadas al lado del radio, no encontraron cabida en un mundo frente a las cámaras.

Sin embargo, la música logró su espacio con las primeras revistas con bandas en vivo. Los primeros ‘unplugged‘ ya se hacían desde principios de los años 50 en la televisión colombiana, la familia ya no se reunía alrededor del radio sino de la caja mágica.

El gran ejemplo de esta transición en Colombia fue el Club del Clan, de la radio a la tv, terminó impulsando carreras de grandes cantantes de la onda ye – ye como Vicky, Óscar Golden, entre otros.

La época dorada de ese romance entre la música y la televisión en Colombia estuvo bajo la batuta de dos grandes señores, verdaderos genios de la escena artística: Julio Sánchez Vanegas y Jorge Barón.

A ellos, con Espectaculares Jes y el Show de las estrellas, les abríamos la puerta de nuestro hogar en la noche para dejar entrar a cantantes de la talla de Enrique Iglesias, Armando Manzanero; y cantantes de toda índole, desde Miguel Mateus hasta Diomedes Díaz.

El golpe bajo para el amor entre la música y la televisión llegaría desde Japón en forma de diadema. En 1979 Sony lanzó el revolucionario walkman, lo que no solamente significaba llevar la música contigo sino crear una relación más íntima.

Olvídate de tener que guardarte las lágrimas solo frente al televisor porque la canción que suena te salvaría del mundo. Esta vez la escucharían en la almohada antes de dormir y la mente era la caja mágica.

Todo amor tiene sus picos y esto es lo que salvaría la relación entre la música y la televisión. En agosto de 1981, MTV fue el gran clímax.

Su primer video musical, Video Killed the Radio Star de The Buggles y con ese simple acto se encargaría de transformar a toda una generación.

Nombrar todos, imposible. Nombrar uno, injusto. Solo me atrevo a decir que la leyenda urbana reza que el primer video musical en MTV de una banda colombiana fue “Muévete” de Estados Alterados.

Hoy el amor entre la música y la televisión comete infidelidades. Las redes sociales y lo “viral” le han quitado espacio, solo piensen que él mismo Justin Bieber, que esta semana estaba en los titulares de medios por su aventura de comer mazorca en Bogotá, tuvo su trampolín a la fama colgando sus presentaciones en YouTube.

En Canal Trece queremos que ambos espacios coexistan, y ojo lector, no estoy hablando de bigamia.

Lo digital no puede matar a la televisión y mucho menos a la música. Es por eso que espacios como Sistema Sonoro salen en rescate y consolidan ese triángulo.

¿Qué sería del mundo sin la música? ¿Ustedes imaginan a Colombia sin música?

No hay nada que refleje más una cultura que el arte, muchos son poemas hechos canto. Y No hay ninguna región del país que no tenga su “toque” propio.

Géneros para todos los gustos, no hay persona en el mundo que diga que no le gusta la música, incluso la necesita.

¿Por qué no Toma el Control y nos cuenta qué géneros, qué grupos, qué talento debería ser protagonista en la televisión pública?

Adriana Álvarez, defensora de la audiencia.

Si quieren repetir los capítulos de #TomaElControl, los pueden ver #EnYoutube.