Netflix presenta comedia y contenidos originales en sus estrenos de agosto

Más de 25 lanzamientos entre películas, series, documentales y contenidos infantiles tendrá este mes la plataforma de streaming. ‘The Defenders’, ‘Ícaro’ y ‘La niebla’, entre las más esperadas por los fans.

Muchas producciones propias llegarán a Netflix durante agosto. ‘Atypical’, ‘Million Yen Women’, ‘Disjointed’ y la unión de cuatro superhéroes en ‘The Defenders’ encabezan el listado de series.

La comedia toma relevancia con dos especiales que tienen como protagonistas al iraní-estadounidense Maz Jobrani que hablará de la vida de inmigrante en la era Trump y las trampas de los padres modernos y al mexicano Alan Saldaña que sabe cómo encontrarle diversión a todo.

‘The Walking Dead’ tendrá disponible su sexta temporada y ‘The Blacklist’ presentará su cuarta entrega.

En películas los títulos que se destacan son ‘Argo’, ‘Mission: Impossible: Rogue Nation’ y ‘Pokémon the Movie: Hoopa and the Clash of Ages’.

Este es el listado completo de estrenos:

Series

‘Sobreviviendo a Escobar, alias JJ’ -Temporada 1

Estreno: 1° de agosto

‘Wet Hot American Summer: Ten Years Later’

Estreno: 4 de agosto – Serie original de Netflix

‘Atypical’ – Temporada 1

Estreno: 11 de agosto – Serie original de Netflix

‘The Walking Dead’ – Temporada 6

Estreno: 14 de agosto

‘Million Yen Women’ – Temporada 1

Estreno el 15 de agosto – Serie original de Netflix

‘Marvel – The Defenders’ – Temporada 1

Estreno: 18 de agosto – Serie original de Netflix

‘The Blacklist’ – Temporada 4

Estreno: 20 de agosto

‘Disjointed’- Parte 1

Estreno: 25 de agosto – Serie original de Netflix

‘La niebla’ – Temporada 1

Estreno: 25 de agosto – Serie original de Netflix

Películas

‘Nunca digas su nombre’

Estreno: 1° de agosto

‘Desnudo’

Estreno: 11 de agosto – Película original de Netflix

‘Argo’

Estreno: 12 de agosto

‘Qué le pasó a Lunes’

Estreno: 18 de agosto – Película original de Netflix

‘Mission: Impossible: Rogue Nation’

Estreno: 20 de agosto

‘Death Note’

Estreno: 25 de agosto – Película original de Netflix

Documentales y especiales

‘Maz Jobrani: Immigrant’

Estreno: 1° de agosto – Especial de comedia original de Netflix

‘Alan Saldaña: Mi vida de pobre’

Estreno: 4 de agosto – Especial de comedia original de Netflix

‘Ícaro’

Estreno: 4 de agosto – Documental original de Netflix

Contenido infantil

‘Pokémon the Movie: Hoopa and the Clash of Ages’

Estreno: 1° de agosto

‘Voltron: El defensor legendario’

Estreno: 4 de agosto – Serie original de Netflix

‘Patrulla de cachorros’ – Temporada 2

Estreno: 8 de agosto

‘Home: Las aventuras de Tip y Oh’ – Temporada 3

Estreno: 11 de agosto – Serie original de Netflix

‘Minions’

Estreno: 13 de agosto

‘Little Witch Academia’ – Temporada 2

Estreno: 15 de agosto – Serie original de Netflix

‘Glitter Force Doki Doki’ – Temporada 1

Estreno: 18 de agosto – Serie original de Netflix

‘Las aventuras de Peabody y Sherman’

Estreno: 19 de agosto

‘Dragones: Carrera al borde’ – Temporada 5

Estreno: 25 de agosto – Serie original de Netflix

