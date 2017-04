Netflix: Lo nuevo para mayo y lo que se va en julio

Netflix anunció sus nuevos títulos para este mes que llega.

Podremos disfrutar de películas aclamadas como Moonlight (Luz de Luna), War Machine, Batman El Caballero de la Noche Asciende o un Camino a Casa (Lion).

Otro plan para el fin de semana: Planetario Nocturno

También tendremos nuevas temporadas de Sensei 8, House of Cards, Arrow o Bloodline.

Y muchas más sorpresas para disfrutar de largas maratones durante todo el mes.

Lo que se va de Netflix

Netflix también anunció que retirará grandes títulos de su repertorio. Ocho títulos, para ser exactos. El anuncio lo hizo con un video para despedirlos.

A partir del 1ro de julio de este año les diremos adiós en Netflix a: How I met your mother, American Horror Story, Bones, Glee, Prison Break, 24, Sons of Anarchy y Modern Family.