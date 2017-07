Nada Más, el nuevo video de ALI a.k.a MIND

ALI a.k.a MIND, el reconocido rapero de Bogotá, nos presenta hoy el video de su canción “Nada Más”, que hace parte de su más reciente disco “Sobreviviente”.

“Nada Más” es una canción romántica, con una letra que cuenta una historia de amor y un video que narra un viaje por carretera, por Latinoamérica. Viajar, sentir, seguir adelante es el mensaje de Ali en esta nueva producción.

Es el cuarto trabajo discográfico de ALI a.k.a MIND luego de “Rap Conciencia” “Palabras del Alma” y “Mestizo”.

Ya se puede disfrutar en plataformas online.

Sobreviviente, an album by Ali Aka Mind on Spotify