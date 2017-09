Músicos que han dirigido sus videoclips

Una selección de videoclips hecha por nuestro programa musical Sistema Sonoro, que nos demuestra que el talento de los músicos sobrepasa los escenarios.



Björk, Beck, Dave Grohl con Foo Fighters o por Colombia Daniel Acosta de Telebit y Ali A.k.a Mind, han combinado la música con la dirección de sus propios clips. Desde el desarrollo de la idea original, críticas o el intento de reflejar en imágenes lo que tienen en la mente han llevado a estos artistas a ponerse en los zapatos del director.

Hacemos un recuento.

Beck – ‘Wow’

Es el segundo single de ‘Colors’, disco publicado en 2016. La canción fue escrita y producida por el mismo cantante y se ubicó en el lugar número 60 en el ranking Billboard’s 100 Best Pop Songs of 2016.

Beck – Wow New single “Wow” available now: http://smarturl.it/BeckWow Listen on Spotify: http://smarturl.it/BeckWowSpotify Director: Grady Hall, Beck Creative Director / Editor: Brook Linder Producer: Allan Wachs Executive Producer: Haley Moffett Talent + Artist Contributions Sam Cannon – https://www.instagram.com/samcannon Randy Cano – https://www.instagram.com/randy.cano/ Andy Gregg / Super Studio – https://www.instagram.com/studio_super/ David McLeod – https://www.instagram.com/david_mcleod/

Björk- ‘Moon’

La canción incluye estilos musicales como electrónica, ambient y art rock. El video fue dirigido por Björk, M/M Paris, Inez & Vinoodh y James Merry y grabado espontáneamente durante la sesión de fotos del álbum ‘Biophilia’. En él Björk aparece moviéndose al ritmo de la música con un cinturón en forma de arpa.

björk: moon download the app: http://bitly.com/biophiliaapp written by björk and damian taylor. directed, produced and art directed by björk, inez and vinoodh, m/m paris and james merry. moon app developed by max weisel published by universal music publishing ltd. ® 2011 björk overseas ltd/one little indian records ltd. to buy moon: http://bit.ly/pqHcXl.



Ali A.K.A Mind – ‘Otra pa’ mi cuenta’

MC y productor independiente nacido en la ciudad de Bogotá. El videoclip se rodó en Nueva York bajo la dirección del mismo artista. La canción tiene la colaboración de Beatmaker Doble A.

ALI A.K.A. MIND – Otra pa’ mi cuenta Realización: Maind Producciones Dirección y post producción: Ali aka Mind Diseño y animación de fuentes: David Solórzano Styling: Sergio Calderon & Amateur Rodado en la ciudad de Nueva York Grabado en: La Realeza Estudio Beat: Doble A Todos los derechos reservados 2017.

Foo Fighters – ‘Run’

La canción tiene influencias del metal y, en su videoclip, se alude al poder rejuvenecedor del rock: los miembros del grupo se muestran con canas y apariencia de ancianos hasta que la música comienza lo que les hace sentirse más jóvenes que nunca. Fue dirigido por Dave Grohl.

Foo Fighters – Run Get “Run” from the new album ‘Concrete and Gold’ available now: http://smarturl.it/FFCG Video directed by Dave Grohl.

Telebit – ‘Ciegos corazones’

La canción es un homenaje a Jaime Garzón y contiene fragmentos de uno de los discursos dichos por el humorista. Este videoclip fue grabado a las afueras de Bogotá y realizado por la productora Fluxus Visual que lidera Daniel Acosta, vocalista de la banda.

Ciegos Corazones TELEBIT (Video Oficial) Productora: www.fluxusvisual.com Dirección: Daniel Acosta Dirección de Fotografía: Nicolás Caballero Guión: Julián Castañeda Producción: Sandra Suárez Asistencia de Producción: Gabriel Rodríguez / Liliana Santana Asistencia General: Telebit Idea Original: Daniel Acosta / Nicolas Caballero / Julian Castañeda Agradecemos especiales a todo el equipo, a Árbol Naranja y todos los fans que participaron e hicieron posible este video.



Slipknot – ‘The Devil In I’

Otro músico que decidió apropiarse de los rodajes de sus propios videoclips es M. Shawn Crahan, fundador y baterista de Slipknot. El clip muestra a los miembros de la banda en un asilo mental, rodeados por fans bailando y vistiendo camisas de fuerza.

Slipknot – The Devil In I [OFFICIAL VIDEO] Slipknot’s music video for ‘The Devil In I’ from the album, .5: The Gray Chapter – available now on Roadrunner Records. Download it at http://smarturl.it/thegraychapter Site: http://slipknot1.com iTunes: http://itunes.com/slipknot Facebook: http://facebook.com/slipknot Twitter: http://twitter.com/slipknot Instagram: http://instagram.com/slipknot Tumblr: http://slipknot.tumblr.com Directed by M. Shawn Crahan LYRICS Undo these chains, my friend.

