Música, deportes acuáticos y comida tradicional esta semana en la región

Paipa, Chía, el Desierto de la Tatacoa, Yopal, y Santiago en el Putumayo tienen este fin de semana eventos que rescatan las tradiciones culturales del país y otros que muestran el talento local de cada lugar.

El Lago Sochagota en Paipa (Boyacá) festeja su gran fiesta este fin de semana. Competencias acuáticas, caminatas, lecturas al aire libre y otras actividades coinciden con la celebración de la semana bicentenaria que conmemora los 198 años de libertad.

El drum and bass, jungle y dubstep llegan a Chía en una parada de la celebración de los 10 años del sello RE.SET y los mejores Bboys y Bgirls de Casanare se medirán en la segunda Batalla de los Llanos.

La lluvia de estrellas Delta Acuáridas será la excusa perfecta para recorrer el Desierto de la Tatacoa y lo mejor de la gastronomía Inga se verá en una feria que rescata los sabores de la comunidad.

Estos son los eventos detallados uno a uno:

Jueves 27 de julio

RE.SET Audio Showcase – Chía, Cundinamarca

RE.SET celebra sus 10 años de existencia con una gira colombiana en la que amigos, promotores y músicos se reúnen para llevar lo mejor del bass music. Chía, no es ajena a esta escena, por lo que demostrará por qué es un epicentro de este género en Colombia. Sebass, Xue, Brain y Richard serán los DJ´s en acción.

The Club Colombia Calle 2 # 10a – 13 | Variante Chia – Cota

VA00 Is the first release by the colombian drum and bass label RE.SET AUDIO. It consist of 5 tracks by local artists including Sebass, Unreal Project, Brain, Xue and Semitone. Not only is this the first release of the label but also the first of a series of compilations that RE.SET AUDIO will make showcasing the local sound.