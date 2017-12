Peligros de las redes wifi, los consejos para estar más seguros en #MundoHackerCO

En el mundo existen más de 450 millones de conexiones Wifi, una de cada tres es robada según el más reciente informe de la Wi-Fi-Alliance. ¿Cómo proteger nuestras conexiones o cómo podemos navegar de forma segura en una red wifi pública? Los invitamos ver el quinto episodio de #MundoHackerCO.

Muchos usuarios no toman las suficientes precauciones al momento de proteger su conexión wifi, algunos las dejan abiertas o con una protección débil por no conocer cómo cerrar su acceso. El problema no termina con el vecino colgándose de la red wifi, un ciberdelincuente puede ingresar a la red wifi e incriminarlos en delitos que no ha cometido.

Las redes wifi abiertas son también uno de los potenciales peligros que enfrentan las personas y que pocos son conscientes. El atractivo de internet gratis puede llevar a muchos a entregarle la llave de acceso a su computador, celular, es decir, a sus datos.

“El principal problema que tenemos cuando accedemos a una red wifi abierta es que los datos viajan libremente y se pueden leer con facilidad y cualquier persona puede ver lo que estás haciendo” Jaime Andrés Restrepo.

¿Cómo se investiga un ciberdelito?

En el programa conversamos con el Coronel Fredy Bautista, jefe del centro Cibernético Policial de la Dijin, quién nos comentó cómo es el proceso de investigación de un ciberdelito en Colombia. Junto a él analizamos uno de los casos más sonados en el país, el ataque informático a la página de la Registraduría General de la Nación en el año 2016.

Las redes wifi instaladas por Ministerio TIC cuentan con los estándares internacionales más altos en ciberseguridad #MundoHackerCO

El peligro de las redes wifi

En el segmento de Mundo Hacker News hablamos del llamado Krack Attack, una falla de seguridad en el protocolo de seguridad WAP2 que es el que utilizan prácticamente todas las redes wifi.

“La mejor recomendación para navegar seguro en una red wifi es el uso de un VPN que encripte toda la información de extremo a extremo” Giovanny Pedroza, experto en seguridad de redes #MundoHackerCO {News}

