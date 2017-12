Cibersoldados, el nuevo escenario de la guerra es el ciberespacio #MundoHackerCO

¿Puede un país quedarse sin luz a causa de un hacker? En este cuarto episodio de Mundo Hacker hablamos sobre los nuevos cibersoldados, las nuevas fuerzas que se encarga de ejecutar los planes de ciberdefensa y de proteger las infraestructuras críticas del país.

¿Qué tecnología está protegiendo las infraestructuras críticas de Colombia? Exploramos el CACOM 2, el grupo de la Fuerza Aérea de Colombia que trabaja en la defensa de la defensa de la soberanía nacional. El General Iván Hidalgo, Comandante del Comando Aéreo de Combate No. 2 nos contó sobre la importancia de la ciberseguridad para la soberanía nacional y los planes de desarrollo que está trabajando el país.

“Veo interés en el sector defensa de crecer mucho en el desarrollo de ciencia y tecnología, sobre todo en el sector aeroespacial de nuestro país” General Iván Hidalgo, Comandante del Comando Aéreo de Combate No. 2.

Uno de los avances que investigamos a lo largo del programa fue el TADER, un radar que puede detectar blancos a muy baja altura. Además, se puede ubicar en medio de dos montañas y acceder a zonas donde los satélites de largo alcance no llegan por lo complejo de la geografía nacional.

¿Ustedes son de los que conectan USB de las que desconocen su procedencia?

En este episodio realizamos un experimento donde una transeúnte pasa por un restaurante y se encuentra por casualidad una USB. Lo que no sabe la persona es que esta va infectada por un malware que le robará sus datos y accederá a sus documentos sensibles.

Les aconsejamos ver esta práctica para que conozca la importancia de seguir pautas de seguridad digital como son: No usar USB de procedencia dudosa, instalar soluciones de seguridad y evitar compartir información sensible en redes no seguras.

En nuestro segmento de Mundo Hacker News analizamos los casos más importantes de ataques informáticos contra infraestructuras críticas como el sucedido en Venezuela, en agosto de 2017, donde 7 millones de usuarios estuvieron sin servicio de telefonía durante 36 horas.

“Existe algo muy importante que se debe hacer y es identificar, catalogar y priorizar las infraestructuras críticas del país y con eso organizar un plan de ciberseguridad nacional” Samurái Blanco.

