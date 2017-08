MTV vuelve con su formato ‘unplugged’

Nirvana, Alice in Chains, The Cure, Soda Stereo y Charly García, son algunos de los nombres que inmortalizaron este espacio de MTV en el que el modo acústico le daba una magia diferente a los mini conciertos. ¡Regresan en septiembre!

Luego de ver a Bon Jovi con Richie Sambora tocando en los MTV Video Music Awards de 1989 con guitarras electroacústicas, Bob Small y Jim Burns crearon el concepto del MTV Unplugged que en su primera edición presentó a la banda británica XTC. Luego sería Eric Clapton el encargado de popularizar este espacio del canal que posteriormente vinculó a nombres como Pearl Jam, Oasis, Alice in Chains y Kiss.

La música en español también ha tenido representación con Café Tacvba, Kinky, Illya Kuryaki and the Valderramas, Luis Alberto Spinetta, Julieta Venegas, Los Tigres del Norte y Enrique Bunbury quien fue uno de los últimos en grabarse (2015). Por Colombia han estado Juanes, Aterciopelados y Shakira.

Para su regreso, previsto en septiembre, el canal invitó al joven canadiense Shawn Mendes, uno de los artistas que más ha figurado en los Billboard desde 2016. Se realizará en el Teatro del Ace Hotel en Los Ángeles en California.

La emisión será el 8 de septiembre.

Shawn Mendes; “Treat You Better” Get “Treat You Better” here now: http://smarturl.it/TreatYouBetter http://vevo.ly/OmBn2p