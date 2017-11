“Kevin Spacey fue atacado innecesariamente”: la nueva polémica de Morrissey

Ante el escándalo que sacude al ahora exactor de ‘House of Cards’, el cantante Morrissey ha salido en su defensa al argumentar que las acusaciones están siendo un poco “exageradas”.

“Cualquiera que haya dicho alguna vez ‘Me gustas’ a alguien más es, de repente, acusado de abuso sexual”. Estas son algunas de las palabras de Morrissey que han generado revuelo en el ambiente artístico el cual sigue destapando casos de acoso y abuso sexual.

Hace algunas semanas, el actor Anthony Rapp contaba a Buzzfeed News que a la edad de 14 años y durante una fiesta en el apartamento de Kevin Spacey, éste intentó forzarlo a tener relaciones sexuales, a lo que Rapp pudo zafarse. Estas declaraciones se suman a los más de 50 casos de acoso que ha recibido el productor de cine Harvey Weinstein entre los que se incluyen el de Angelina Jolie y Rose McGowan.

Sin embargo, las denuncias le parecen excesivas al que fuera en su momento el cantante de The Smiths. Además de poner en duda los señalamientos de las víctimas, Morrissey dice que muchos músicos hicieron lo mismo con algunas de sus fans o groupies.

Estas fueron sus declaraciones:

“La gente sabe exactamente lo que sucede. Entonces siguen con el juego. Después de eso se sienten avergonzados o deciden que no les agradó. Y entonces dan la vuelta y dicen: ‘Fui atacado, estaba sorprendido, fue arrastrado a la habitación. Pero si las cosas hubiesen marchado bien y su carrera fuera buena, no hablarían acerca de eso. Odio la violación. Odio los ataques. Odio las situaciones en las que alguien es forzado sexualmente. Pero en muchos casos, uno observa las circunstancias y piensa que la persona señalada como víctima apenas luce decepcionada. A través de la historia del rock and roll, han existido músicos que han dormido con sus groupies. Si viajan a través de la historia, casi cualquiera ha sido culpable de acostarse con menores”.

Otros músicos han refutado las declaraciones de Morrissey a través de redes sociales como el caso de Shirley Manson (vocalista de Garbage) y el pianista James Rhodes.

Morrissey has lost the fucking plot. Weinstein + Spacey unfairly attacked? For rape, sexual abuse+coercion etc. Fuck U Morrissey! Fuck YOU.