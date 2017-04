MocoaSomosTodos: Colombia y el mundo se unen por Putumayo

Mandatarios de otras naciones, el Papa Francisco y colombianos en todo el país se unen a la reconstrucción de Mocoa con mensajes y donaciones para los damnificados.

El presidente Juan Manuel Santos manifestó ante los medios de comunicación y en su cuenta de Twitter, su gratitud a todos los países que han mostrado su solidaridad hacia las víctimas de la tragedia de Mocoa.

El Gobierno y sus entidades pusieron en funcionamiento el Puesto de Mando Unificado con la participación de 1.800 funcionarios quienes han trabajado coordinadamente con las autoridades del departamento, lo que ha permitido atender oportunamente a todos los damnificados.

Dentro de las líneas que se tienen activas para la atención y respuesta se encuentran, Asistencia Humanitaria, Registro Único de Damnificados, Agua y Saneamiento Básico, Subsidios de Arriendo, Búsqueda y Rescate, Apoyo psicosocial, restablecimiento de contacto familiar con Cruz Roja (cel: 3102252105), Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, rehabilitación de servicios públicos, banco de maquinaria para la remoción de lodo y escombros, Centro Nacional Logístico, punto de reporte de personas desaparecidas y refugio para mascotas.

Además de las vías oficiales, colombianos organizan puntos de recolección de alimentos no perecederos, cobijas y otros elementos que puedan hacer llegar a las víctimas de Mocoa, en diferentes ciudades del país.

Les recordamos las maneras en las que se puede aportar a la comunidad de Mocoa:

-Donación de dinero: La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres habilitó la cuenta de ahorros

021666888 de Davivienda para consignaciones.

-Donación de agua potable a través de la Cruz Roja Colombiana y la campaña ‘Litros que ayudan’.

-Donaciones para niños a través de Unicef.

-Contribuir a que las familias de Mocoa se reencuentren brindando información relevante a la Cruz Roja Colombiana.

– La cuenta en Twitter @AnimalesBOG ha difundido los puntos de recolección de elementos útiles para las mascotas damnificadas tras la tragedia.

AM @sigmargabriel bestürzt von Überschwemmungen in #Mocoa: Sind in Gedanken bei den Opfern und stehen bereit, #Kolumbien Hilfe zu leisten pic.twitter.com/hXuDN1E3yx

— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 2 de abril de 2017