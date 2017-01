Millie Bobby Brown de ‘Stranger Things’ y Prophets of Rage estarán en Colombia

La agenda de actividades del año sigue moviéndose. La actriz de una de las series más queridas de Netflix estará como invitada del Comic Con en Medellín. Y por el lado musical, el país tendrá por primera vez en vivo a Prophets of Rage. Ambas visitas serán en mayo.

La Comic Con Colombia que tendrá lugar en la Plaza Mayor de Medellín del 18 al 21 de mayo comienza a revelar sus invitados. Millie Bobby Brown, quien también ha participado en series como ‘Once Upon a Time’, ‘Greys Anatomy’ o ‘Modern Family’ pero que ahora es protagonista en la serie ‘Stranger Things’ contará sus experiencias como ‘Eleven’ durante el evento.

Además de televisión y series, la Comic Con tendrá tres días en los que se hablará de cómic, cine, videojuegos, anime, manga, literatura fantástica, juegos de rol, cosplay y más.

Tres grupos icónicos en uno: Prophets of Rage

Rage Against the Machine, Cypres Hill y Public Enemy son nombres que encierran un gran poder musical en sí mismos. Por eso, ver a algunos de sus integrantes reunidos en una sola agrupación es un indicio de lo significa su puesta en escena en vivo.

El 16 de mayo la banda llega al Outlet Bima para recordar grandes éxitos de Rage Against the Machine como ‘Guerrilla Radio’, ‘Take the Power Back’ y ‘Killing in the Name Of’ en la que será su primera visita al país. (Otros conciertos confirmados en Colombia para 2017)

Las boletas se podrán conseguir desde el 7 de febrero. Precios: Power $170.000 – Rage $340.000 más el servicio de boletería.