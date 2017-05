‘Michael Jackson: Searching for Neverland’, el biopic del ‘Rey del pop’

Se conoció un nuevo tráiler de la película que la cadena Lifetime estrenará el próximo 29 de mayo sobre la vida de Michael Jackson.

Basada en el libro ‘Remember the Time: Protecting Michael Jackson in His Final Days’ que escribieron los guardaespaldas del cantante Bill Whitfield y Javon Beard en 2014, la nueva película se centra en los últimos años del ‘Rey del pop’ y su lucha por equilibrar el éxito y la fama con la paternidad.

Navi, quien es considerado uno de los mejores imitadores de Jackson, será quien lo represente en este film.

En el avance se muestra el lado más paternal de Michael Jackson y el encuentro que los escoltas mantienen con unos abogados con el fin de esclarecer si el doctor Conrad Murray fue el culpable de la muerte del artista o no.

‘Michael Jackson: Searching for Neverland’ se estrenará al público el próximo 29 de mayo.

