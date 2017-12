Facebook lanza aplicación de Messenger para los niños

Es difícil encontrar aplicaciones que les podamos confiar a los más pequeños sin el temor a con cosas inapropiadas que los padres tengan el alcance para revisar. Facebook acaba de anunciar llamada Messenger Kids para ayudar a los papás a controlar el acceso de sus hijos a las plataformas de chat.

Para los niños ya es natural comunicarse usando la tecnología, no es raro ver a niños que desde los seis años o menos ya manejan su propio teléfono inteligente. Facebook no quiere convertirse en una ventana para la pornografía infantil y tampoco el espacio donde los ciberdelincuentes se aprovechen de la ingenuidad de los niños para hacerlos sus víctimas y por ello ha decidido apostar por una aplicación para ellos.

Messenger Kids es la aplicación pensada por Facebook para mejorar la seguridad de los niños en la red. Los padres pueden registrar a sus hijos en la aplicación y decidir con qué contactos pueden chatear e intercambiar contenidos. Por ejemplo, pueden elegir que solo pueda comunicarse con sus familiares, como abuelos y tíos, y amigos del colegio.

