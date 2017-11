Meridian Brothers y un nuevo disco para su reencuentro con Bogotá

El lanzamiento del séptimo álbum de esta banda de culto marca su regreso a los escenarios capitalinos. Un fiestón de celebración este 10 de noviembre en Boogaloop Club.

Recién llegados de su gira #DóndeEstásMaría2017 que los llevó a ocho países e incluyó una presentación en el Boiler Room de Londres, Meridian Brothers presenta ante su público el álbum llamado ‘¿Dónde estás María?’.

