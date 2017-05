Mayo: un mes para apoyar el cine colombiano

Varias producciones nacionales se estrenan este mes en las salas de cine del país. Un motivo para acercarse a las nuevas propuestas de realizadores que incluyen géneros desde la comedia hasta lo documental.

Historias cotidianas que pretenden despertar las fibras sensibles de los espectadores, otras propuestas que tienen como trasfondo campañas de responsabilidad social, historias basadas en hechos reales y dramas contados en creole son algunas de las opciones que los cineastas colombianos proponen para que el público se forme otra idea del cine que se está haciendo en el país. [Especial] Encarretados: Las historias que vemos en pantalla y que hacemos propias

Además de las salas tradicionales de cine, las películas pueden verse en espacios como la Cinemateca Distrital de Bogotá, Cine Tonalá y casas culturales a lo largo del país para disfrutar de la variada oferta audiovisual que se está produciendo.

Estos son los títulos que se verán a lo largo del mes:

‘El caso Watson’

Tras el asesinato del agente de la DEA James Terry Watson en Colombia, una inminente crisis diplomática está a punto de desatarse. Aunque el caso le corresponde a la Unidad de Investigación Colombiana, el Coronel de la Policía Juan Carlos Delgado asume el mando de una misión no autorizada y llama a sus mejores agentes. Con 48 horas para resolverlo, no solo el tiempo está en su contra, la UIC hará lo que esté en sus manos para detener la investigación. Basada en hechos reales.

El elenco está compuesto por Luis Fernando Hoyos, María Adelaida Puerta, Verónica Orozco, John Alex Toro, Carlos Hurtado, Roger Moreno, Ricardo Mejía, entre otros; bajo la dirección de Jaime Escallón Buraglia.

‘Keyla’

Keyla es una adolescente que vive en Providencia, una pequeña isla del Caribe colombiano donde habita una comunidad descendiente de africanos, españoles y piratas ingleses. Un día su padre sale a pescar, pero no regresa. Mientras lo busca, Keyla recibe una visita inesperada: la exmujer del padre viene desde España con su medio hermano y la chica se ve forzada a recibirlos. Esta es la historia de una familia rota que se reúne por la desaparición de uno de sus miembros. Viviana Gómez dirige la cinta.

‘X-500’

Narra la historia de tres personajes que viven en países diferentes pero que están unidos por su relación singular con la muerte, la migración y su necesidad de transformación. María llega a Montreal desde Manila para vivir con su abuela tras la muerte de su madre y lucha por adaptarse. Alex, un joven afrocolombiano, es deportado de los Estados Unidos a Colombia para encontrar que su antiguo barrio está controlado por criminales. David, deja su pueblo tras la muerte de su padre para buscar un mejor futuro en la Ciudad de México. Tres historias, tres países, una sola verdad. Del director Juan Andrés Arango (‘La playa’).

Trailer de la película Colombiana X500 realizada por Séptima Films en Coproducción con Peripheria Productions de Cánada y Machete Producciones de México. La película fue estrenada en el Pasado Festival Internacional de Cine de Toronto – TIFF y ha sido seleccionada en más de 40 Festivales entre los que se encuentran, San Sebastián, Biarritz, Cartagena, Palm Springs, La Habana, etc.

‘Mamá’

Relata la historia de Victoria, quien recibe una visita inesperada… Su hija Sara, con quien no habla desde hace un tiempo, le pide cuidar por unos días a Nicole, su nieta de 7 años. Este favor alterará su vida y cambiará la rutina. Ópera prima de Philippe Van Hissenhoven protagonizada por Helena Mallarino, Julieth Restrepo y Alejandra Zuluaga.

Uploaded by Película Mamá on 2017-03-28.

‘El país más feliz del mundo’

El 25 de mayo se estrena esta comedia dirigida por Jaime Escallón Buraglia. Relata cómo un alcalde corrupto y su asistente emprenden un viaje en busca de un muerto para inaugurar el recién construido cementerio del pueblo, antes de que termine su periodo. En el recorrido son estafados, extorsionados y humillados por vivos que solo se preocupan por el CVY -¿Cómo voy yo ahí? Estos dos personajes descubrirán que la corrupción parece permear cada casa, cada taller y cada institución en Colombia. Con Julio César Pachón Gonzalez, Carlos Humberto Gutiérrez Rangel, Luis Eduardo Arango, Freddy Ordoñez, Carlos Hurtado, entre otros.

Uploaded by Empeliculados. Co on 2017-04-21.