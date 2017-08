Mark Zuckerberg, genio y figura…

Mark Elliot Zuckerberg nació el 14 de mayo de 1984 en White Plains, Estados Unidos. Actualmente, el creador de Facebook es el segundo personaje más joven que aparece en la lista de multimillonarios de la revista Forbes.

Una noche del año 2003, un joven estudiante de Harvard se sienta frente a su computador y con una idea en mente comienza a desarrollar un proyecto: ‘The Facebook’. Lo que comenzó en una pequeña habitación se convirtió pronto en una revolucionaria red social que transformó a Mark Zuckerberg en la estrella más popular de internet. Su camino al éxito no estaría exento de controversias y problemas legales.

Antes de Facebook, Zuckerberg presentó en 2002 ‘Synapse Media Player’, un programa con la habilidad de reproducir canciones basado en las preferencias de los usuarios. También fue el artífice detrás de ‘Facemash.com’, una web que brindaba la posibilidad de clasificar a las estudiantes de Harvard; por este proyecto fue acusado por la Universidad de violar las normas del campus y la privacidad de sus alumnas.

The Facebook y la controversial idea

El 4 de febrero de 2004 Zuckerberg decidió lanzar su idea de red social a la web, asistido por sus compañeros de universidad Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes. Este proyecto fue demandado por hermanos Tyler y Cameron Winklevoss junto a su socio Divya Narendra ante una corte de Estados Unidos por apropiación de secretos comerciales y robo de derechos intelectuales.

El trío de estudiantes de Harvard argumentó haber solicitado ayuda a Zuckerberg para crear una red social exclusiva para los alumnos de la Universidad. El grupo fundador de la compañía ConnectU acusó a Mark de retrasar deliberadamente su proyecto mientras utilizaba sus ideas para crear Facebook.

Zuckerberg también tuvo una relación tormentosa con Eduardo Saverin, su antiguo amigo de la academia, quien le demandó por reducir su participación en la compañía de un 34 % a un 0,03 %. Saverin ganó la disputa legal, se quedó con el 7 % de la propiedad de la empresa y el derecho a ser mencionado como cofundador de Facebook.

Un nuevo mundo según Facebook

En el año 2015 y en honor al nacimiento de su hija Max, Mark Zuckerberg y su esposa, Priscilla Chan, anunciaron la decisión de donar a lo largo de su vida el 99 % de sus acciones de Facebook a través de la iniciativa ‘Chan Zuckerberg’. Para ellos, se trató de una contribución a la construcción de un mejor mundo para todos aquellos que son parte de la generación de su hija.

En 2014, la compañía de Mark Zuckerberg presentó el proyecto para llevar internet a las regiones más apartadas del mundo con drones. Acá una explicación del proyecto Internet.org:

Facebook’s Yael Maguire talks about the technologies we’re working on that will make connectivity more affordable in communities around the world.