‘María Cano, La Virgen Roja’: reseña de Árbol de Letras

A inicios del siglo XX vivió en México una mujer que, como seguramente algunos de ustedes ya saben, es uno de mis personajes favoritos de la historia del mundo. Frida Kahlo y la historia de su vida, su lucha personal, pero también su trabajo dentro de la revolución y su obra artística, han sido de las historias que más he disfrutado leer. Sin embargo, por los mismos años en los que Frida dio la pelea por la reivindicación de la mujer en México, en Colombia había otra mujer que, inspirada por los aires socialistas que permeaban a toda Latinoamérica, había empezado una lucha similar. Lamentablemente a esta colombiana no se le ha dado el reconocimiento que debería tener. La novela de la que les quiero hablar ha convertido a María Cano, a quien debo decir, conocí hace relativamente poco tiempo, en uno de mis nuevos personajes favoritos de la historia y, por qué no, en inspiración de vida, con todo y lo cursi que eso pueda sonar.

La reseña, en video:

María Cano, la Virgen Roja, es una novela de la manizalita Beatriz Helena Robledo, que fue publicada en junio de 2017 por la editorial Penguin Random House, y que es, en primera medida, una biografía del personaje colombiano que fue María de los Ángeles. Sin embargo, decir que es únicamente una biografía sería una injusticia con su autora y su trabajo, pues la novela es además un relato histórico de lo que era Colombia y específicamente la sociedad antioqueña a finales del siglo XIX e inicios del XX. A medida que uno como lector avanza por entre las páginas de La Virgen Roja, avanza por la vida de esta joven antioqueña nacida en 1887 y de manera paralela por la historia colombiana a través de la hegemonía conservadora, la industrialización, la aparición del socialismo en el país y la masacre de las bananeras, entre muchos otros sucesos fundamentales de la cronología nacional.

La forma en la que esta novela está escrita hace que a uno se le olvide que está leyendo un texto histórico y logra que podamos crear un vínculo con María Cano como personaje literario. María fue una de las precursoras del feminismo en Colombia, en la medida en que rompió con los esquemas de lo que se supone una mujer debía hacer; y se convirtió en una pionera de la lucha por los derechos de los obreros y de las mujeres del país. Además, fue cofundadora del Partido Socialista Revolucionario de Colombia y alcanzó a ser reconocida con el nombre de La Flor del Trabajo. Sin embargo, ser revolucionaria en un país de costumbres tan conservadoras como lo ha sido este, no fue sencillo y María tuvo que aguantar críticas y juzgamientos por hacer aquellas cosas que le movían el corazón y que entonces solo eran bien vistas si las hacían los hombres.

Lo mejor de esta novela es que su autora, Beatriz Helena Robledo, quien ha hecho un trabajo en literatura enfocado especialmente en literatura infantil y poesía y, aunque esta no es la primera vez que escribe una biografía pues ya antes había publicado sobre la vida del poeta Rafael Pombo, logra con esta novela hacer un recuento histórico que se convierte en recurso fundamental para la recuperación de la memoria histórica colombiana. Además de devolverle la vida a María Cano, la autora y su prosa hacen, a través de La Virgen Roja, que nos volvamos más conscientes de una especie de amnesia que nos ha invadido y por la cual hemos omitido momentos cruciales de lo que hemos sido como país.

Una narrativa bellísima y acogedora es lo que es María Cano, La Virgen Roja. No le tengan miedo a dejarse llevar por esta novela que en apariencia es solamente una novela histórica pero que en el fondo está repleta del corazón de un personaje que debería estar clasificado como uno de los más importantes de la historia nacional y quizás, de la latinoamericana.