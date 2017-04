Macaulay Culkin reaparece en videoclip como ‘Kurt Cobain’

El nuevo video musical de Father John Misty sorprendió con su protagonista: nada menos que el recordado Kevin de ‘Mi pobre angelito’.

Toda una historia que se crea a partir de un videojuego de realidad virtual es la propuesta del clip musical de la canción ‘Total Entertainment Forever’ que estrenó el cantante estadounidense y es dirigido por Adam Green.

George Washington es quien usa las gafas y elige el personaje de Kurt Cobain representado por Macaulay Culkin quien deberá soportar una ‘crucifixión’ muy al estilo pop art y elementos surrealistas.

Junto a él aparecen otras representaciones de Ronald- McDonald, Bill Clinton y el dueño de Garfield.

Father John Misty – "Total Entertainment Forever" [Official Music Video]