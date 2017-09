LosPetitFellas: una banda que crece, al igual que su público

“Solo hay una forma de saberlo…”

“Hay cosas que no tienen que ser aplaudidas”, dijo Nicolai Fella durante el primer show en el que LosPetitFellas presentaban su nuevo disco ‘Formas para perderse o I.D.E.A.S’ y en el que se reencontraban con su gente de Bogotá. Crítico, con verdades abiertas y siempre botando frases cual poema, no se cansó de agradecer al público y al crew de producción el permitirles estar donde están. Por eso resulta difícil no aplaudir su proceso.

‘Formas para perderse o I.D.E.A.S’ es el segundo álbum de una historia musical que comenzó con el camino solitario de Nicolai pero que fue encontrando a su paso a los cómplices que armonizaran sus letras. Hoy su evolución se ve en tarima. Un ensamble que se desenvuelve ante las rimas pero que también improvisa en largos de jazz, funk y soul. Su distribución en el escenario hace que cualquiera sea protagonista y el piano, la guitarra, el saxofón, los teclados y la batería brindan múltiples sonoridades. Por eso su reciente trabajo incluye desde poemas recitados hasta drum and bass y las letras siguen conservando ese tono irónico y real que le imprime su vocalista y compositor.

Con la fecha para mayores de edad vendida en la totalidad del Royal Center, LosPetitFellas tuvieron un primer encuentro con su público más joven. La nueva sangre musical del país no solo se sabía todas las canciones de la banda (incluidas las del nuevo álbum ya) sino también hizo vibrar el piso del teatro como si estuviese lleno.

“Decidimos creer en esta película de hacer un concierto para menores de edad porque el futuro es ahora. Nos alegra que estén acá y nos acompañen”: Nicolai Fella

La canción ‘Antes de morir’ resultó ser la causante de los momentos más emotivos de esa jornada musical de LosPetitFellas el pasado sábado. Los menores de edad se unieron en un solo coro que llegó hasta México en homenaje a la tierra de Denise Gutiérrez, la voz femenina de la versión original, y más tarde hizo que todos los ‘adultos’ encendieran las pantallas de su celular y lo movieran de un lado a otro dejando la imagen que les traemos al final de la nota.

“Estamos lejos pero se llama dolor de mundo”: LosPetitFellas en honor a México

Primero que todo el agradecimiento, suelen decir en tarima. Y ante tardes y noches musicales como las que nos dieron solo podemos añadir: el agradecimiento es mutuo.



Imagen de portada: Cortesía @kike.rt