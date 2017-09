LosPetitFellas, Michael Jackson y Foo Fighters presentan nueva música

La nueva música siempre viene bien. Por eso recopilamos algunos de los estrenos de la semana para que renueven sus playlists y amplíen su espectro sonoro.

Comenzamos con el nuevo trabajo discográfico de LosPetitFellas. Después de ‘Historias mínimas’, los bogotanos presentan ‘Formas para perderse o I.D.E.A.S.’ (I.d.e.a.s donde encontrarse a sí) que contó con la producción de Pedro Rovetto y que ya está disponible en las plataformas de streaming de música.

“Tres años de darle vueltas a I.d.e.a.s. que ahora son canción, concepto, razón, vértigo y vacío”: LosPetitFellas

El disco será lanzando en un concierto que la banda dará este 23 de septiembre en el Teatro Royal Center.

Formas Para Perderse o I.D.E.A.S Formas Para Perderse o I.D.E.A.S, an album by LosPetitFellas on Spotify

‘The Line’, lo nuevo de Foo Fighters

Este es el tercer sencillo que se conoce del próximo disco de la banda ‘Concrete and gold’ que se revelará en su totalidad el 15 de septiembre y que cuenta con colaboraciones de Paul McCartney, Justin Timberlake, Alison Mosshart de The Kills y Shawn Stockman de Boyz II Men.

Foo Fighters – The Line (Audio)

‘Siempre’, la canción de Grupo Bahía en homenaje a Jairo Varela

Aunque se estrenó el pasado 4 de agosto, la canción ha sonado con más fuerza luego del Festival Petronio Álvarez. Hugo Candelario y su Grupo Bahía comentan que es un tema que agradaba mucho al fundador del Grupo Niche por lo que la fueron trabajando hasta dar con este resultado en ritmo de aguabajoson.

“Melodías que transportan a la fantasía, a la esperanza, al amor…”: Grupo Bahía

Siempre – Grupo Bahía

La previa al Halloween con el ‘Rey del pop’

‘Blood on The Dance Floor X Dangerous’ es el primer mush up del próximo disco de Michael Jackson que se conocerá el 29 de septiembre y que llevará por nombre ‘Scream’.

El sencillo es una fusion de las canciones ‘Blood on the Dance Floor’, ‘Dangerous’, ‘This Place Hotel’, ‘Leave Me Alone’ y ‘Is It Scary’ que hace The White Panda.

‘Scream’ tendrá 13 clásicos bailables de Jackson entre las que se incluyen ‘Ghosts’, ‘Torture’, ‘Thriller’, y ‘Dirty Diana’.

Michael Jackson – Blood on the Dance Floor X Dangerous (The White Panda Mash-Up) [Audio]

El primer sencillo de lo nuevo de U2

En medio de su ‘The Joshua Tree Tour’ los irlandeses presentaron ‘You’re The Best Thing About Me’ como adelanto del nuevo álbum que se llamará ‘Songs of Experience’.

Este tema se suma a ‘The Blackout’ que la banda lanzó a través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook.

‘Songs of Experience’ es un complemento del disco ‘Songs Of Innocence’ (2014) y también está inspirado en una colección de poemas del escritor William Blake.