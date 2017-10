Los once fracasos más sonados de Google

Google parece que tiene la fórmula del éxito, es el principal motor de búsquedas, controla gran parte de la pauta publicitaria en línea, tiene su propio sistema operativo para móviles y su dominio no para de crecer. Sus fracasos también han sido de altura mayor, acá les compartimos una lista:

Google Answers

La compañía del motor de búsqueda intentó hacerle competencia al reconocido servicio de su rival “Yahoo Answers”. Google lo creó en el año 2002 como un motor de investigación donde personal capacitado hacía la tarea de buscar las respuestas para el usuario a cambio de un pago.

El cierre se dio en el año 2006, los usuarios le dieron su preferencia al servicio de Yahoo a pesar de que sus respuestas no fueran del todo confiables.

Google Glass

Su diseño era bastante futurista, incluso para el 2012. Pero el alto costo, superando los mil dólares, y la polémica en cuanto a la privacidad terminaría con su desarrollo en 2015.

Google Glass How-to: Getting Started An introduction to the basics of Google Glass. Learn about the touchpad, the timeline and how to share through Glass. Interested in finding out more about Glass? Visit: http://google.com/glass Google+: http://google.com/+GoogleGlass‎ Twitter: http://twitter.com/googleglass Instagram: http://instagr.am/googleglass‎ Facebook: http://facebook.com/GoogleGlass

Google Video Player

El aumento en la velocidad de internet, que empezaba a abandonar los ruidosos routers de 56K, dio pie a la fiebre por el video. El motor de búsqueda no quiso quedarse atrás y decidió crear su propio servicio, dándole la posibilidad a los usuarios de subir su propio contenido.

Google Video Player vio la luz en 2005, pero no pudo competir contra YouTube, al que terminó comprando en octubre de 2006. Desde entonces el servicio se trasformó en un mero buscador de vídeos. En 2011 la compañía eliminó el servicio para un año después, en julio de 2012, borrar todos los videos alojados en el servidor.

Google Libely

En 2008, Google intentó crear una competencia del popular servicio de ‘Second Life’. La compañía encargó a ‘Niniane Wang’ la creación de un mundo virtual tridimensional donde los usuarios tuvieran la posibilidad de relacionarse a través de avatares. Se podía subir fotos y videos a los que se podía acceder vía streaming.

Lively by Google Lively by Google is a new product available in Google Labs. Create an avatar and chat with your friends in rooms you design. www.lively.com

El proyecto no logró consolidarse y apenas tuvo seis meses de vida. Fue presentado el 8 de julio de 2008 y cerró el 1 de enero de 2009.

Orkut

En enero de 2004 creó su primer proyecto para hacer parte del mundo de las redes sociales, todo antes del boom de Facebook o Twitter. El portal permitía a los usuarios reunirse en comunidades, según sus intereses, gustos y preferencias alrededor de diferentes categorías. Solo tuvo éxito entre los jóvenes de Brasil e India.

En la lista de múltiples fracasos de Google por ingresar al mercado de las redes sociales, irónicamente Orkut es el único de los servicios que funciona de forma paralela a Google +.

Google Wave

Google Wave apareció por primera vez el 28 de mayo de 2009 durante la conferencia Google I/o. Sus creadores intentaron reinventar el correo electrónico sumándole características de chat, documentos colaborativos y redes sociales.

Getting Started with Google Wave A basic feature overview to help you get started with Google Wave.

Tantos aditamentos en una sola pantalla terminaron por abrumar a los usuarios. El 30 de abril de 2012, Google decidió apagar definitivamente el proyecto.

Google Buzz

Buzz fue otro intento de Google por añadir funciones de redes sociales a su correo de Gmail. La compañía le dio cierre al proyecto el 14 de octubre de 2011, poco más de un año después de su lanzamiento. Los usuarios criticaron su pobre diseño y cuestiones de privacidad en las que mensajes privados aparecían de forma pública o en muchos casos indexados por otros buscadores.

Google Latitude

En febrero de 2009, Google lanzó un servicio de geolocalización móvil llamado Google Latitude. Su competencia eran servicios como Gowalla y el famoso Foursquare.

Irónicamente, este último proyecto ya había estado bajo el techo del gigante de Internet bajo el nombre de Dodgeball. Google adquirió la firma en mayo de 2005, pero nunca aportaron recursos significativos a la idea por lo que fundadores abandonaron la empresa en abril de 2007.

Google Latitude Google Latitude lets you see your friends on a map on Google Maps for mobile and iGoogle. Use Latitude to plan an impromptu meetup, see that a loved one got home safely, or just stay in touch with friends. www.google.com/latitude See where your friends are on a map with Google Latitude.

La venganza de Dennis Crowley y Alex Rainer, creadores de Foursquare, llegaría el 10 de julio de 2013 cuando Google le puso fecha al cierre de su servicio Latitude.

Google Reader

Este es uno de los fracasos más polémicos de Google puesto que en el momento de cierre era el servicio de lideraba el consumo de contenidos a través de canales RSS y Atom. Fue lanzado el 7 de octubre de 2005 y rápidamente se convirtió en una de las plataformas más usadas para la organización de contenidos.

Google Reader in Plain English http://www.google.com/reader – How to use Google Reader to read all your favorite news sites and blogs in one place and share news with friends.

En julio de 2013, Google declaró que el consumo en esta plataforma había descendido considerablemente y por eso daban cierre al portal.

Nexus Q

El Nexus Q (2012) fue el primer proyecto de desarrollo de hardware de Google. El dispositivo consistía en un reproductor de contenidos digitales hacia el televisor. Su diseño llamó mucho la atención, pero su precio era demasiado. Rivales como el Apple TV ejecutaban más por menos.

Introducing Nexus Q Nexus Q streams your favorite entertainment directly from the cloud to your living room. Just use the Google Play and YouTube apps on your Android phone or tablet to surf an ocean of music, TV, movies and music, and Nexus Q will play it all on the biggest speakers and screen in the house.

Luego de una demora en su lanzamiento, Google regaló los dispositivos entre quienes lo habían pedido por adelantado. El Nexus Q sería el antecesor del Chromecast.

Project Ara

En 2013, Google compró Motorola con la intención de crear su propio dispositivo móvil. Ara les daba la posibilidad a sus usuarios de intercambiar los componentes de su celular como la cámara o la batería, una propuesta del imaginado teléfono modular.

Ara: What’s next Project Ara is a new modular computing platform, allowing devices to be customized for style and function. Choose your high-res camera, add a louder speaker, swap in a better battery. Imagine the possibilities. And we’re releasing a developer kit with device later this year.

Cuando las cosas parecían encaminadas, en septiembre de 2016 Google anunció que se daba una pausa con el proyecto. En 2017 la compañía presentó la segunda versión de su modelo Píxel.

Resulta difícil decir que aún nos falta mencionar más fracasos del gigante de las búsquedas por Internet: Jaiku, Google News Archive, Google Health, Google Fast Flip, Google Catalog, Google Spaces y iGoogle son algunos de los proyectos que yacen en el cementerio de la tecnología.

Es imposible ganar siempre, pero parece que Google encontró que la fórmula del éxito es el constante aprendizaje del fracaso.

