“Los niños en la TV o al frente del TV” – Editorial de Toma el Control

Siempre vi como un arma de doble filo el que los niños participaran en televisión. Creía que eso implicaba un trabajo sumamente agotador de largas jornadas que además les quitaba tiempo de ser eso: niños. Simplemente eso

Hasta conocí el caso de un niño que odiaba grabar cosas pero la mamá era feliz presumiendo a su hijo, la “estrella”.

Sin embargo con los años aprendí que muchos de esos niños tienen esa pasión y que encuentran en sus padres el apoyo y entendí que el problema no es en qué formato participen: novelas, algún reality, concursos, programas educativos, hasta comerciales… lo importante es el soporte que tengan con el contenido que implica la participación de esos niños que, en su mayoría, quieren cumplir un sueño.

Cuando me decían “niños famosos” pensaba en actores de Hollywood que tuvieron su niñez frente a las cámaras y que hoy son referente por haber dañado esa etapa de sus vidas, jugar a ser adultos y caer en los vicios propios de alguien que tiene todo y a la vez nada.

De nuevo advertí que son casos aislados y que son muchos los que desde tan temprana edad empiezan a cultivar su arte, o su talento, y llegan lejísimos. Se vuelven incluso un ejemplo del deber ser del medio.

En Toma el Control hemos hablado de lo absurdo que es hacer programas para los más pequeños pero sin que ellos, los verdaderos protagonistas, participen. Con esa experiencia quisimos ir más allá y preguntarnos qué hay detrás de aquellos espacios que los involucran, para saber de primera mano si es válido que ingresen desde chiquitos a ese mundo y si en Colombia hay espacios que en realidad fomenten ese talento.

Les anticipo lo que me quedó de esta experiencia: sí es válido y sí sería bueno cultivarlos bajo el apoyo no solo de sus padres también de libretistas y productores que destaquen por contenido su participación en ese escenario.

Así las cosas empecé la tarea y recordé a aquellos que arrancaron desde temprana edad y hoy son actores, actrices, artistas destacados que se han formado con pasión y bajo disciplina.

De “pequeños Gigantes” tenemos grandes ejemplos y de mi niñez recuerdo Oki Doki como un espacio que fue trampolín para que crecieran en el medio. A esto se suma que, en mi opinión, Oki Doki logró demostrar que es viable tener gente joven cuando el contenido construye no solo al actor, también a su audiencia.

Jamás olvidaré el susto que sentía cuando en esa casa antigua aparecía el fantasma de una mujer que hacía sus lamentos bajo un velo. Claro, yo tenia 7 años y por mas 8 de la mañana que fuera, con absolutamente todo iluminado, corría a meterme en la cama de mis papás.

Ese grupo de jóvenes reafirmaba su gran amistad en cada capítulo y en su mayoría siguieron ese camino y hoy son grandes profesionales.

¿Será que nos faltan espacios como ese para que mas niños y niñas tengan esa posibilidad de formarse, llegar a ser protagonistas? Que más allá de rostros hermosos, cuerpos esculturales, se destaquen por su indiscutible talento.

Colombia está repleta de talento: niños con voces prodigiosas, intérpretes de grandes obras por quienes vale la pena pensar en esos espacios de formación para jóvenes talentos, para ser una simple ventana que abra un abanico de oportunidades que seguramente bajo otro escenario no tendrían.

¿Ustedes alguna vez soñaron, siendo niños y niñas, con ser grandes talentos, protagonizar programas de tele o descrestar con su majestuosa voz?

Creen que, como he insistido, faltan esos espacios amparados por contenidos constructivos, bien pensados, para que sean muchos más los que Alis después puedan decir: me formé en la televisión colombiana.

Decir, y por qué no, me formé en la televisión pública de mi país porque creyeron en mi disciplina y le apostaron a lo que me apasiona.

Tomen el control ya sea para pedir estos espacios y para poner condiciones de la participación de menores en medios, pero no suelten ese control porque las decisiones siempre están en sus manos.

Los espero en un nuevo capítulo y espero su participación también en defensor@canaltrece.com.co

…Y con esta venia se cierra el telón.