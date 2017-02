Los Guns N’ Roses se equivocaron de ciudad

Al parecer nadie le dijo a Guns N’ Roses sobre la vieja rivalidad entre Melbourne y Sidney.

En el estadio lleno de Melbourne, Australia, la gente se agolpaba para ver a la legendaria banda, cuando el anunciador saluda a “Sidney“. Silencio total en el público.

Digno de un momento de Los Simpsons.

Foto: Fox

Aunque hubo una gran abucheada, los fans se debatían entre sentirse ofendidos o reírse del momento incómodo para la banda.

Guns N’ Roses were 50 minutes late then came out on stage screaming “Sydney” I’m crying — brittany (@brittarabena) 14 de febrero de 2017

Algo que seguramente recordarán por mucho tiempo los asistentes al concierto, en especial cuando hablen con sus rivales de Sidney.

Las disculpas no se hicieron esperar: