‘Los futbolistas’: la película que rompe lo habitual en una producción de cine

Luego de una exitosa campaña de crowdfunding, el director de cine Juan Falla comparte cómo fue la estrategia para que la gente se sumara a hacer realidad su proyecto ‘Los futbolistas’.

Así sonara a una frase cliché, el mensaje que siempre impulsó Juan Falla para convencer a sus patrocinadores fue “hacer posible lo imposible”. Inspirado en ‘El mariachi’ de Robert Rodríguez y tomando como ayuda el libro ‘The DV Rebel’s Guide’, escrito por Stu Maschwitz, enlistó unas reglas de juego para que los que quisieran sumarse a su plan tuvieran todo completamente claro.

Cada actor del rodaje solo recibió $1.000 pesos como adelanto y cada uno debía llevar su propio vestuario y utilería. Las locaciones fueron prestadas, al igual que los vehículos que se usaron en la película y la edición se realizó en un computador portátil común. El dinero recogido en el crowdfunding será destinado a la postproducción que implica la corrección de color, los efectos y el diseño y la mezcla de sonido.

Así se realizó el proceso:

We’re looking for new team-players! Head to our Kickstarter page to find out more and, why not, pledge to help out, thanks: https://www.kickstarter.com/projects/1030723549/los-futbolistas Wnat to…