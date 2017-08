Los eventos en vivo son increíblemente riesgosos: Mitch Lowe, cofundador de Netflix

Nos encontramos con Mitch Lowe, cofundador de Netflix, y hablamos con él sobre los planes de la plataforma para el futuro digital. Aquí les dejamos nuestra conversación:

La primera pregunta es sobre las instalaciones en Silicon Valley ¿Esto significa que en adelante no se harán producciones como en Hollywood?

Esta no es una manera de seguir la corriente. Hay una nueva gran oficina en Beverly Hills, donde nos concentramos en el contenido. Todos en esa oficina están enfocados en hacer películas, escribiendo guiones, trabajando con los productores. Allí sigue estando un gran grupo de gente tecnológica consolidando la operación.

¿Netflix va a competir contra otras compañías productoras y hacer de esto su negocio principal?

Si, Netflix definitivamente se va a convertir en un estudio más y más. Posiblemente más como HBO. Esta es como la clase de descripción que quiero dar de la manera en que vamos a hacer las cosas.

¿Netflix se va a convertir en una empresa de evento en vivo como conciertos, festivales?

Es posible, pero los eventos en vivo son increíblemente riesgosos. Esto no es el tipo de cosas que haremos en estos días. Nosotros tenemos muy claro que no es necesariamente lo que los consumidores quieren.

¿Cuáles son específicamente los requerimientos que los productores colombianos deben tener para estar en Netflix?

Yo pienso que ustedes tienen que construir una audiencia antes de ir a Netflix. Si ustedes tienen los seguidores locales, tienen el contenido que la gente quiere y están creando cosas que son interesantes; entonces, ustedes van a tener la atención de Netflix en primer lugar.

¿En este caso, es probable que Netflix quiera la atención de esta audiencia?

Todo es acerca de los usuarios.

Nosotros pensamos que usted tal vez no está pensando en el futuro regreso de David Letterman

Usted me está diciendo algo que yo no sabía. Son solo cosas que sabré al volver al hotel, pero todo es posible. Tú sabes, yo pienso que hay algo cierto que veremos felizmente estrellas que fue difícil dejarlas ir del mundo del entretenimiento, pero nosotros los sorprenderemos. No sé más sobre todo esto.