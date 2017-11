“Los desastres naturales y los medios” – Editorial Toma El Control

Algunos olvidan que, en caso de una tragedia por desastre natural (como terremoto, inundación, avalanchas, entre otras), los “nuevos medios” no sirven para nada, o al menos no de inmediato.

Las probabilidades de fallas eléctricas y problemas de conexión son bastante altas al menos en las primeras horas que le siguen a la tragedia. Ahí es cuando un radio puede salvar vidas.

Pensar en tragedias nos lleva a muchos momentos desafortunados que marcaron nuestra historia: el terremoto del eje cafetero, la destrucción de Armero, avalanchas, inundaciones, destrucción y hasta un tsunami en Tumaco como una secuela de un movimiento telúrico.

Como periodista y jefe de mi equipo puedo decir que he tenido que hacer cubrimientos sobre lamentables hechos no solo nacionales. Es ahí cuando el verdadero periodista sale y entiende que el deber ser de los medios de comunicación es buscar el bien de su comunidad y por tanto entregar información oportuna que permita tomar decisiones tan importantes como abandonar una zona, reaccionar de cierta forma o acudir a los puntos de encuentro que han determinado las autoridades. Reencontrar familias.

Es más doloroso aún cuando esas catástrofes se habían denunciado y no se actuó de forma oportuna y es ahí en el que los medios son fundamentales.

Ese es el deber ser, sin embargo, no puedo desconocer que hay medios que explotan lo más cruel y utilizan como recurso imágenes que son más que innecesarias. Esa persona que murió de una forma semejante tiene alguien que lo llora, alguien que lo espera, alguien que lo ama, y lo último que debe ver esa persona es a su ser querido en una imagen que solo le dejará el

recuerdo del dolor que tuvo que afrontar y a quienes todos le comentarán y compartirán a modo de chisme la crueldad de su situación porque para opinar y compartir cosas “impresionantes” como seres humanos reaccionamos sin pensar en el choque o rechazo que eso pueda producir con esa curiosidad que cae en lo morboso y amarillista.

¿Ver para creer?

Aunque usted puede estar pensando que jamás le pasaría por la cabeza buscar imágenes que evidencien lo más cruel de una tragedia, debo decirle que es algo humano, es algo que permite aterrizar, de algún modo, en su cabeza la magnitud de lo ocurrido.

Pese a esto, insisto en que nada justifica una imagen de unos niños que hayan muerto en medio de un evento fatal y ese es solo un ejemplo porque sé en este momento se le ocurren decenas de imágenes que en medios y hasta redes sociales han circulado mostrando lo más desgarrador.

Ahora bien, ¿sirven los simulacros? Yo digo que sí porque informan le dicen a usted cuáles son las rutas de evacuación más seguras o qué lugares de potencian hay en su entorno así sea dentro de un edificio y que usted esté en el último de los pisos.

Los simulacros buscan que seamos ordenados que entendamos que lo importante es salvar la vida y que todo eso material pasa a un segundo plano.

El pasado mes de septiembre, Mexico revivió una tragedia que cumplía su aniversario número 30, fecha en la que cada año hacen un simulacro nacional. Por cosas de la vida, minutos después de haberse terminado sonaron las alarmas y muchos lo asociaron con simulacro hasta que segundos después sintieron en sus cuerpos el movimiento telúrico que una vez más arrebataba la vida de los mexicanos.

Sin embargo fueron esos simulacros y esas enseñanzas de lo que ocurrió hace 30 años que hizo posible que hoy los edificios tengan ciertas estructuras básicas y que las familias sepan cuál debe ser su punto de encuentro, tanto así que los edificios que se derrumbaron, en su mayoría, eran los que sobrevivieron a ese fatídico terremoto que marcó la historia.

De no ser por esos simulacros no seríamos organizados, no pensaríamos en ser útiles en caso de necesitarse y, sobre todo, ser solidarios.