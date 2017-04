Los Defensores se reúnen el 18 de agosto

La nueva serie de Netflix sobre el universo Marvel, lanzó un video ‘teaser’ mostrando a los héroes que ya hemos conocido: Matt Murdock (Daredevil), Luke Cage, Jessica Jones y Danny Rand (Iron Fist) para el estreno de esta serie, Los Defensores.

Lee también Ian McKellen y su razón para no ser Dumbledore en ‘Harry Potter’

Con este ‘teaser’ tratan de aparentar una cámara de ascensor. A la par, tienen un video con una noticia falsa y un sitio web que cuenta algunas historias sobre cada uno de los héroes. Notable en este sitio la confirmación de lanzamiento con una nota que dice “Vean a Los Defensores de Marvel, todos los episodios en streaming sólo por Netflix el 18 de agosto”.

Vean este video y prepárense, porque Netflix lo vuelve a hacer:

Uploaded by Netflix US & Canada on 2017-04-04.